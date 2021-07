»Ich empfehle den Blick auf die Realität in Hessen«

Andreas Arnold/dpa Blick in den Hessischen Landtag (2021)

Die Halbzeitbilanz der hessischen Landesregierung aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen fällt aus Sicht der Landtagsfraktion der Partei Die Linke angesichts von Polizeiskandalen, explodierenden Mieten und zerfallender Infrastruktur nicht gut aus. Welche strukturellen Defizite kennzeichnen die Landespolitik?

Bei »Schwarz-Grün« bleibt soziale Gerechtigkeit eine Leerstelle. Auch die Grünen versagen wenn es etwa darum geht, Maßnahmen gegen explodierende Mieten zu ergreifen. Die Armut ist überdurchschnittlich angestiegen. Hessen gehört zu den reichsten Bundesländern, befindet sich aber im Ländervergleich bei der Armutsgefährdung auf Platz sieben. Es gibt himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Das Aussetzen der Schuldenbremse während der Coronakrise hat Die Linke mitgetragen. Sie muss aber vollends fallen, weil sonst dramatische Kürzungen drohen. Milliardenschwere Kredite während der Pandemie, die sich das CDU-geführte Finanzministerium zugute hält, reichen nicht aus, um die marode Infrastruktur zu sanieren. Wir brauchen Investitionen in Schulen, bezahlbaren Wohnraum, öffentlichen Nahverkehr und erneuerbare Energien.

Darüber hinaus kritisieren wir den Umgang mit rechtsextremen Umtrieben in den Sicherheitsbehörden ebenso wie mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch den Neonazi Stephan Ernst 2019 und den rassistischen Morden in Hanau am 19. Februar 2020. Die Linke hat zu letzteren Sachverhalten mit Unterstützung von SPD und FDP zwei Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Es gab 2019 einen Mordanschlag auf einen Geflüchteten in Wächtersbach – erinnert sei auch an Halit Yozgat, der am 6. April 2006 in seinem Internetcafé in Kassel von der Terrorgruppe NSU ermordet wurde. Das zeigt, wie groß die Gefahr von rechts in Hessen ist.

Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, gestand vor einem Jahr, nicht mehr ausschließen zu können, dass es ein rechtes Netzwerk bei der Polizei gebe. Wieso konnte der Polizeiskandal solche Ausmaße annehmen?

In Hessen gibt es mittlerweile 100 Ermittlungen gegen Polizeibeamte, doch Beuth mauert. Gesteht er etwas ein, dann nur, weil die Informationen bereits an der Öffentlichkeit und nicht mehr zu verschweigen sind: etwa im Fall von Datenabfragen aus Polizeicomputern mit der Folge, dass eine Anwältin und Politikerinnen bedroht werden, oder bei rassistischen Chatgruppen. Wegen rechtsextremer Gesinnung musste er das Frankfurter Spezialeinsatzkommando SEK auflösen. Dieser Innenminister ist nicht mehr tragbar. Es ist ein Trauerspiel, dass die Grünen dabei zuschauen.

Wie bewerten Sie die Coronapolitik der Landesregierung?

Es gab viele Versäumnisse. Eltern und Kinder, Lehrerinnen und Erzieher in Kitas wurden lange allein gelassen. Es gab keine Möglichkeiten, Wechselunterricht zu machen, und keine ausreichende Versorgung mit Luftfiltern. In Pflegeheimen gab es in Hessen viele Tote zu beklagen, auch weil die Tests zu spät kamen.

Was sagen die von Ihnen beschriebenen Missstände darüber aus, was wir von einer möglichen CDU-Grünen-Bundesregierung nach der Wahl im September zu erwarten hätten?

Menschen, die sich der Illusion hingeben, dass die Grünen im Bund für einen politischen Aufbruch sorgen würden, empfehle ich den Blick auf die »schwarz-grüne« Realität in Hessen. Hier ist der Kampf gegen den Klimawandel, für erneuerbare Energien, für eine Verkehrswende ins Stocken geraten.

Wieso gelingt es Ihrer Partei nicht, im Bundestagswahlkampf von der defizitären Politik von CDU und Grünen zu profitieren?

Dafür gibt es mehrere Ursachen. In erster Linie lebt Die Linke davon, dass Menschen sich in Stadtteilen und bei politischen Versammlungen begegnen. Wir machen Politik von unten. Während der Pandemie war das aufgrund von Abstands- und Kontaktregeln erschwert. Aber wir sprechen Mehrheiten in der Bevölkerung an: Bei unserem Steuerkonzept profitieren Menschen mit unter 80.000 Euro Jahreseinkommen. Wir wollen eine Vermögenssteuer einführen, einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro die Stunde, die Rücknahme der Rente mit 67 Jahren.