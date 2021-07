Debatte über Impfpflicht

Oliver Berg/dpa Laut Bundesregierung sollen niedrigschwellige Angebote anstelle einer Pflicht die Bereitschaft zur Impfung erhöhen (Schwelm, 7.4.2021)

Angesichts der Coronapandemie wird in Frankreich eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen eingeführt. Wie Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag abend in einer Fernsehansprache bekanntgab, solle so der Ausbreitung der Delta-Variante des Virus begegnet werden. Gesundheits- und Pflegekräfte von Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen müssen sich demnach bis zum 15. September impfen lassen. Ab September soll es zudem Auffrischungsimpfungen für Angehörige von Risikogruppen geben. Neben Macron hatte auch Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis eine Impfpflicht für Beschäftigte von Altenheimen ab 1. August sowie für den weiteren Gesundheitsbereich ab 1. September angekündigt. Als erstes Land in der Europäischen Union hatte Italien eine Impfpflicht für Ärzte und medizinisches Personal eingeführt, die bereits seit Mai gilt.

Eine vergleichbare Regelung kommt für die BRD derzeit nicht in Frage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich am Dienstag nach einem gemeinsamen Besuch im Robert-Koch-Institut (RKI) mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen eine solche Pflichtregelung aus. Man habe nicht die Absicht, in die Richtung zu gehen, »die Frankreich jetzt vorgeschlagen hat«, so die Kanzlerin. Sie appellierte dennoch an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Um die Bereitschaft zu erhöhen, sprach sich Merkel für niedrigschwellige Angebote für Schutzimpfungen aus, etwa durch Aktionen von Religionsgemeinschaften. Die Bevölkerung profitiere von einer hohen Impfquote, daher könnten Beschränkungen wieder zurückgenommen werden: »Je mehr geimpft sind, desto freier werden wir wieder sein«, so Merkel.

Gesundheitsminister Spahn hielt es für nötig zu betonen, eine Knappheit an Impfstoff könne nun keine »Ausrede« mehr sein – es sei »genug da«. Auch er appellierte an die Bevölkerung, bestehende Möglichkeiten zur Impfung zu nutzen. Wie das RKI am Dienstag mitteilte sind in der Bundesrepublik mittlerweile 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, was rund 35,8 Millionen Menschen entspricht. (AFP/dpa/jW)