Milwaukee. Angeführt von einem überragenden Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks in den NBA-Finals gegen die Phoenix Suns auf 1:2 verkürzt. Beim 120:100 am Sonntag abend (Ortszeit) kam der Grieche auf 41 Punkte, 13 Rebounds und sechs Vorlagen und erhielt die Chancen auf die zweite Meisterschaft in der Geschichte der Bucks damit aufrecht. »Wir wussten, was für ein Spiel das werden würde, dass wir so hart wie möglich kämpfen müssen, dass wir aggressiv sein müssen von Beginn an«, sagte Antetokounmpo. Zum Titelgewinn braucht ein Team vier Siege. Die Suns sind weiterhin im Vorteil. (dpa/jW)