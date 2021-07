Chiellini, der Genießer

imago images/Gribaudi/ImagePhoto Das beste Kollektiv: Die »Squadra Azzurra« mit der Trophäe

Der neue Europameister im Fußball der Männer heißt Italien. Das Team von Trainer Roberto Mancini setzte sich nach Elfmeterschießen mit 3:2 gegen England durch. Nach Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung stand es vor rund 60.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion 1:1.

Italien, das 2018 noch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft verpasst hatte, holte damit nach 1968 den zweiten EM-Titel der Verbandsgeschichte. »Die Spieler waren einfach wunderbar. Wir haben gut gespielt und gewonnen. Ich hoffe, dass die Tifosi jetzt in ganz Italien feiern«, sagte Mancini nach dem Spiel.

Bis dahin war es für die »Squadra Azzurra« aber ein hartes Stück Arbeit. Gegner England ging durch Außenverteidiger Luke Shaw bereits in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung. Vorbereitet hatte den Treffer sein Pendant Kieran Trippier. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatte Italien sichtbare Probleme mit der offensiven Spielweise der Engländer und deren hochaufrückenden Außenbahnspielern.

Der große Fehler der Engländer war wohl, dass sie sich in der Phase nach der Führung verstärkt zurückzogen und nicht auf den zweiten Treffer gingen. Italien konnte sich so sammeln und fand in Halbzeit zwei in das Positionsspiel zurück. England kam dadurch stärker unter Druck, ohne aber für die nötige Entlastung zu sorgen.

War das italienische Offensivspiel bis dahin vor allem durch Einzelaktionen geprägt, funktionierte die Mannschaft nun im Kollektiv besser. Englands Trainer Gareth Southgate gelang es zunächst nicht, auf die Umstellungen seines Gegenübers Mancini – mit Ciro Immobile verließ ein klassischer Mittelstürmer das Spiel, danach setzte Italien auf mehr Variabilität im Angriff – adäquat zu reagieren.

Der Ausgleich schien daher fast folgerichtig. Und ebenso folgerichtig war es, dass mit Leonardo Bonucci die personifizierte Willenskraft das Tor zum 1:1 erzielte. Torwart Jordan Pickford konnte einen Kopfball von Marco Verratti zunächst noch klären – Bonucci stand jedoch goldrichtig und staubte ab (67.).

Weder in der verbleibenden Spielzeit noch in der Verlängerung konnte sich ein Team den entscheidenden Vorteil erspielen – so dass die Partie zielgerichtet auf das Elfmeterschießen zusteuerte. Auf dem Weg dorthin traf England-Coach Southgate dann eine Entscheidung, die im wohl noch länger nachhängen wird: Mit der Einwechslung von Jadon Sancho und Marcus Rashford wollte er zwei vermeintlich sichere Schützen bringen – beide vergaben anschließend kläglich vom Elfmeterpunkt.

»Die Elfmeterschützen waren meine Entscheidung«, übernahm Southgate später die Verantwortung: »Für die Spieler ist es herzzerreißend, aber sie trifft keine Schuld, es war meine Entscheidung.« Beim letzten und entscheidenden Strafstoß scheiterte Bukayo Saka an Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma, der auch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

Ein paar Vollidioten machten nach dem Spiel in den sozialen Medien ihrem Ärger Luft und beleidigten die Fehlschützen mit rassistischen Äußerungen. Damit endet ein ansonsten starkes Turnier für England auf unrühmliche Art und Weise. Bereits vor dem Anpfiff hatten sich einige Fans illegal Zutritt ins Stadion verschafft.

Italien war an diesem Abend letztlich die aktivere Mannschaft (19:6 Torschüsse laut Whoscored.com) und gewann das Spiel verdient. Insgesamt stellte Italien bei dieser EM das beste Kollektiv, ist damit ein würdiger Titelträger. Die italienische Glückseligkeit brachte nach dem Abpfiff Kapitän Giorgio Chiellini wohl am treffendsten auf den Punkt: »Wir haben Geschichte geschrieben, genießen wir es. Morgen wollen wir mit allen Italienern feiern.«