Inflationäre Summen

Ein 25 Jahre altes »Super Mario 64«-Videospiel ist in den USA für 1,56 Millionen US-Dollar (rund 1,3 Millionen Euro) versteigert worden. Die noch versiegelte Kartusche aus dem Jahr 1996 habe damit den Weltrekord für ein originalverpacktes Videospiel aufgestellt, teilte das Auktionshaus Heri­tage Auctions am Sonntag (Ortszeit) im texanischen Dallas mit. Erst am Freitag war eine originalverpackte Kopie des Spiels »The Legend of Zelda« nach Angaben des Auktionshauses für die Rekordsumme von 870.000 US-Dollar versteigert worden. Zuletzt hatte Heritage im April dieses Jahres mit einem noch ungeöffneten »Super Mario Bros.«-Videospiel aus dem Jahre 1985 den damaligen Rekordpreis von 660.000 US-Dollar erzielt. (dpa/jW)