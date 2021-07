Deal zwischen Justiz und Neonazis

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Polizisten bringen am Montag in Erfurt einen Angeklagten vor der Urteilsverkündung in den Gerichtssaal

Das Landgericht Erfurt hat im Prozess wegen des Überfalls auf eine Kirmesgesellschaft in Ballstädt im Landkreis Gotha vor mehr als sieben Jahren Haftstrafen verhängt, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Sieben der elf Angeklagten erhielten Bewährungsstrafen in Höhe von einem Jahr. Sie hätten sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, sagte die Vorsitzende Richterin der zuständigen Kammer am Montag in Erfurt. Der Hauptangeklagte und ein weiterer Angeklagter wurden zu ­Bewährungsstrafen von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Das Verfahren gegen zwei der Angeklagten war gegen Geldauflagen in Höhe von 6.000 Euro bzw. 3.000 Euro eingestellt worden, während der Prozess noch lief.

Die Verurteilten hatten im Februar 2014 eine friedlich feiernde Kirmesgesellschaft in Ballstädt überfallen und zehn Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Täter werden der neonazistischen Szene zugeordnet. Sie hatten ihre Beteiligung an der Tat im Laufe des Prozesses gestanden. In Untersuchungshaft befindet sich nach Gerichtsangaben keiner der Angeklagten mehr. Die in einem ersten Prozess im Jahr 2017 verhängten Freiheits- und Bewährungsstrafen hob der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr wegen Formfehlern auf, weshalb die Tat nun komplett neu verhandelt wurde.

In ihrer Urteilsbegründung beklagte sich die Vorsitzende Richterin über die öffentliche Debatte. Die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Information, aber kein Recht auf Einmischung in einen Gerichtsprozess. Was zu diesem Prozess alles gesagt und geschrieben worden sei, sei ein Angriff auf die Gewaltenteilung »in nie dagewesenem Umfang« und damit ein »Angriff auf die Demokratie«. Damit bezog sie sich auf die breite öffentliche Kritik an »Deals« zwischen Justiz und Angeklagten. Ein Anwalt der Nebenkläger sprach vor diesem Hintergrund auch am Montag von einer »Farce«. Das Verfahren stärke die Thüringer Neonaziszene, weil es zeige, »dass selbst schwerste Gewalttaten in Bewährungsstrafen enden«. Der SPD-Landtagsabgeordnete Denny Möller sprach von einem »verheerenden Signal«. (dpa/AFP/jW)