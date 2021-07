Noch mehr Handlungsfreiraum für niedersächsischen Verfassungsschutz

REUTERS/Ina Fassbender Ob volljährig oder nicht: Wer in Niedersachsen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, muss zukünftig mit einem konkreten Sachverhalt aufwarten, um einsehen zu können, was der VS so alles über einen speichert

Hannover. Der niedersächsische Landtag hat eine »Reform« des Verfassungsschutzes beschlossen. Damit wird der Handlungsfreiraum des VS noch weiter ausgedehnt. Mit den Stimmen der Regierungsfraktion von SPD und CDU wurde das neue Gesetz am Dienstag in Hannover verabschiedet. Damit fallen Hemmnisse zur Beobachtung von Minderjährigen und der Einsatz von V-Leuten und das Einholen von Informationen zu Bankkonten und Geldströmen werden erleichtert.

Eingeschränkt sind im Gegenzug künftig die Auskunftsmöglichkeiten von Menschen, die wissen wollen, was der Verfassungsschutz über sie gespeichert hat. Einen Anspruch auf Auskunft hat demnach nur, wer auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen und besonderes Interesse darlegen kann.

Gegen die Novelle hatte sich u. a. die niedersächsische Linksfraktion ausgesprochen. »Das neue Gesetz bedeutet deutlich mehr Überwachung, mehr Spitzelei und einen Abbau von bestehenden Rechten der Menschen in Niedersachsen«, so die Landesvorsitzende der Linkspartei Heidi Reichinnek am Dienstag vor der Abstimmung. »Angesichts der jahrzehntelangen Kette von Skandalen des niedersächsischen Geheimdienstes, darunter zahlreiche unrechtmäßige Überwachungen, braucht es nicht mehr Spitzel und noch mehr Überwachung, sondern den Ausbau demokratischer Rechte.« (dpa/jW)