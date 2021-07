Die Wissenschaft des Marxismus weist den Weg

Die marxistische Wissenschaft hat die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung aufgedeckt, der Menschheit den Weg zur Selbstbefreiung aufgezeigt und den Prozess der menschlichen Zivilisation vorangetrieben. Der Marxismus hat nicht nur die Welt, sondern vor allem auch China tiefgreifend verändert. In allen historischen Epochen seit der Neuzeit hat der Marxismus eine starke Wahrheitskraft für China ausgestrahlt: Inmitten Not im Innern und Aggression von außen hat er die chinesische Nation auf den Weg der nationalen Unabhängigkeit und der Befreiung des Volkes geführt. Unter seiner theoretischen Leitung hat China die unruhigen Zeiten der Reformperiode überstanden und den Rückstand mit großen Schritten aufgeholt. In der neuen Ära entwickeln sich Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter, welche die neueste Errungenschaft der Anpassung des Marxismus an die chinesischen Verhältnisse darstellen und mit denen eine neue Phase der großen Verjüngung der chinesischen Nation begann.

Von der Veröffentlichung des »Manifestes der Kommunistischen Partei« sind bis heute mehr als 170 Jahre vergangen und die Gesellschaft hat große Veränderungen erfahren, jedoch sind die von Marx und Engels erläuterten allgemeinen Prinzipien immer noch völlig richtig. Gegenwärtig beschleunigt sich der seit einem Jahrhundert vollziehende Wandel der Welt, die Entwicklungsschere zwischen Nord und Süd wird immer größer, einige Nationen kämpfen immer noch um ihre Befreiung und Unabhängigkeit und die menschliche Gesellschaft leidet unter der Epidemie des Jahrhunderts. Angesichts der gemeinsamen Herausforderungen der menschlichen Gesellschaft sollen die marxistischen Parteien in aller Welt die wichtigen Aufgaben der Zeit übernehmen, Dialog und Austausch fördern, die marxistischen Theorien in die Praxis umsetzen und in der Praxis weiter erforschen, um Probleme zu lösen. Sie müssen zusammenarbeiten, um gemeinsam am Aufbau der Schicksalsgemeinschaft der Menschheit zu arbeiten.

Weder der praktische noch die theoretische Fortschritt hat ein Ende. Die Voraussetzung für Innovationen liegt in der Weitergabe von Ideen. Wir müssen marxistische Standpunkte, Sichtweisen und Methoden anwenden, um die Welt zu verstehen und zu verändern. Die Lebenskraft der Theorie liegt in ihrer Erneuerung. Wir müssen unseren Geist weiterhin mit dem Marxismus des 21. Jahrhunderts wappnen, die enge Verbindung der wissenschaftlichen Theorien mit der konkreten Realität, der Geschichte, der kulturellen Tradition des eigenen Landes sowie den Anforderungen der Zeit befördern und damit das theoretische System des Marxismus kontinuierlich bereichern. Der Sinn der Theorie liegt in der Orientierung an der Praxis. Wir müssen praktische Weisheiten sammeln, aus den Geistesblitzen extrahieren, die Modernisierung und die Popularisierung des Marxismus fördern.

Wir schöpfen immer neue Kraft aus der marxistischen Wissenschaft. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas zum 100. Mal. Nach hundert Jahren strahlen Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter – als marxistische Theorie im gegenwärtigen China und als neueste Errungenschaft der Anpassung des Marxismus an die chinesischen Verhältnisse – im heutigen China eine blühende Lebendigkeit aus und weisen auf eine vielversprechende Zukunft der theoretischen Entwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus im 21. Jahrhundert voraus.