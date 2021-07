privat »Wir machen Sport für Sportler«: Vorstand des Leipziger Triathlon e. V. (Andreas Clauß, Sven Bemmann, Ralph Bahn, von l. nach r.)

Der berühmte, 1978 in den Weltsport eingetretene Ironman auf Hawaii musste im Vorjahr wegen der Pandemie ausfallen. »Unser Triathlon hat stattgefunden, zum 37. Mal in Folge«, erklärt Sven Bemmann, der Vorsitzende des Vereins Leipziger Triathlon mit seinen 50 rührigen Mitgliedern, gegenüber jW. Die Serie der Sachsen musste im Unterschied zum Wettbewerb im Südpazifik nicht reißen. Vor Jahresfrist gingen rund 800 Teilnehmer an den Start. Nun wird am letzten Juliwochenende rund um den Kulkwitzer See die 38. Auflage in Folge stattfinden – Weltrekord. »Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren«, sagt der 56jährige Bemmann. »Wir sind optimistisch.« Fast alle der maximal 1.500 Startplätze seien vergeben.

Anstoß durch TV-Bericht

Das Event in Leipzig ist ein tüchtiges Kapitel ostdeutscher Sportgeschichte, das 1984 seine Premiere erlebte, die »Wende« überstand und glücklich fortlebt. Dieser Triathlon ist exemplarisch für eine ganze Sportart und ihre Verbreitung in der DDR. Alles begann irgendwann 1982 mit der Frage: »Hast du gestern Westfernsehen geschaut? Ich habe da einen Bericht gesehen über eine neue Sportart, sie nennen das Triathlon.« So etwa wandte sich damals Wilfried Ehrler an seinen Leipziger Kollegen Christian Menschel. Der erwiderte: »Nein, habe ich nicht gesehen« – und, nachdem ihm Ehrler ausführlich dargelegt hatte, was der TV-Bericht über diese neue Sportart zu sagen hatte, mit einem begeisterten Ausruf schloss: »Mensch, das machen wir auch!«

Welch ein Glück, dass die beiden promovierten Sportwissenschaftler und Dozenten an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) just im Bereich Erholungs- und Freizeitsport wirkten und mit Professor Hans-Georg Herrmann einen Rektor hinter sich hatten, der sie nach der Devise gewähren ließ: Ich weiß von nichts. Kurzerhand gingen Ehrler, der 2016 verstarb, und der heute über 80jährige Menschel zu Selbstversuchen über. »Schwimmen im Kulki, mit dem Klapprad auf die Piste und die Laufrunde um die Lausener Kippe, einfach großartig«, notierten die beiden. Parallel zur Selbstbeobachtung bei körperlicher Extrembelastung gab es Stipp­visiten in die CSSR und tschechischen Anschauungsunterricht in der seinerzeit osteuropäischen Triathlonnation Nummer eins. Schnell schwanden erste Zweifel, die Sache würde womöglich dem Organismus nicht bekommen. Schnell scharten die Pioniere an ihrer ­Hochschule unter ihren Studenten die ersten Nachahmer um sich und multiplizierten den Triathlongedanken – immer unter Berücksichtigung des engen sportpolitischen Rahmens.

Die Triathleten erhielten von seiten des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) der DDR keinerlei Förderung, ihre Protagonisten durften an keinerlei Wettkämpfen im Ausland teilnehmen und keine ausländischen Gäste zu eigenen Veranstaltungen einladen. Außerdem galt eine Sprachregelung, die unbedingt einzuhalten war. Originalzitat von DTSB-Vizepräsident Werner Berg von 1984: »Triathlon in der DDR gibt es nicht und wird es nie geben.« Noch beim ersten wissenschaftlichen Symposium, bei dem sich zwei Jahre später an der Medizinischen Akademie Erfurt namhafte Sportpädagogen und Ärzte gemeinsam mit Aktiven dem sportlichen Neuling zuwandten, wurde ausschließlich über einen Ausdauerdreikampf unter dem Kürzel »A-3-K« gesprochen. Obwohl Triathlon eine Zusammensetzung aus der griechischen Drei (»Tri«) und dem griechischen »Athlon« für Wettkampf ist, blieb der Begriff über Jahre hinweg ein Tabu.

DDR-Improvisationstalent

Trotz allem wurde 1985 die Interessengemeinschaft Triathlon in der DDR gegründet und erstmals auch eine Rangliste eingeführt. Zwei Jahre darauf gab es in Frankfurt an der Oder beim dritten Triathlon am Helenesee die erste DDR-Bestenermittlung. Im selben Jahr 1987 fanden in der DDR bereits 37 Wettkämpfe mit mehr als 6.000 Teilnehmern und in den verschiedensten Formaten statt. Das Wort »Triathlon« ließ sich kaum noch länger vermeiden. Zuerst losgelegt wurde mit organisierten Wettkämpfen 1983 in Rostock, in Dresden, in Senzig bei Berlin und in Zeulenroda in Thüringen. All das waren zunächst sehr kleine, eher familiäre Veranstaltungen, Keimlinge und Pflänzchen. Der große Durchbruch mit mehr als 350 Startern aus sämtlichen DDR-Bezirken gelang 1984 bei der Premiere in Leipzig. »Danach haben wir gewusst: Es gibt für uns kein Zurück mehr«, erinnerte sich Christian Menschel später an den großen Anfangserfolg. Die Stadtverwaltung half bei der Premiere nach Kräften, die Verkehrspolizei stellte Streckenpisten, Taucher sicherten den Schwimmpart, die DHfK-Fahrbereitschaft transportierte große Lautsprecherboxen, und die »Politniks« hatten zum Teil »interessiert zugeschaut«. Als 1989 mit Franz Käser ein als Sachse ins Teilnehmerfeld eingeschmuggelter Bayer siegte, folgte nur ein »kleiner Rüffel aus Berlin«, gab Wilfried Ehrler anschließend zu Protokoll.

Mit Engagement, Enthusiasmus, zunehmender Bekanntheit und mit dem typischen DDR-Improvisationstalent startete die bis heute andauernde, ununterbrochene Triathlonserie. Selbst 1990 – nur wenige Tage nach der »Währungsreform« – fand der Leipziger Triathlon statt – mit 15 Ostmark als Startgeld. Der Mauerfall brachte nicht nur eine andere Mark, sondern zugleich Verhältnisse, unter denen die »Dreikampfpioniere« organisatorisch nicht mehr länger irgendwie und lose an die DHfK angedockt sein durften. Ein Sportverein nach bürgerlichem Recht musste her. Er wurde am 14. November 1990 – zweieinhalb Wochen nach der Fusion des im Mai 1990 gegründeten Triathlonverbandes der DDR und der Deutschen Triathlonunion (DTU) – unter dem Namen »Leipziger Triathlon e. V.« mit zwölf Mitgliedern gegründet. An seiner Spitze wie selbstverständlich zunächst abwechselnd die Pioniere Ehrler und Menschel, der sich allerdings bald wegen »zuviel Stress, zuviel Kampf um die Finanzierung« aus dem Führungszirkel zurückzog .

Mit der neuen Zeitrechnung kreierte der Verein auch neue Formate wie den alljährlichen »Fockeberglauf« nahe des Leipziger Stadtzentrums jeweils im März und im November aus Anlass des »Mauerfalltages«. Organisiert wird auch der Kindertriathlon »­Lipsiade« regelmäßig im Juni mit mehr als 100 Kids sowie der Duathlon »Swim & Run«, der in diesem Jahr für August terminiert ist. Um das Repertoire weiter zu stemmen, wären Sven Bemmann und seine Vorstandskollegen Ralph Bahn und Andreas Claus über Zugänge nicht böse. Nur müssten die Neuen den speziellen Ansatz des Vereins mit seiner so besonderen Geschichte verinnerlichen und mittragen. »Wir treiben nicht nur selber Sport, indem wir uns gemeinsam zum Schwimmen, Radfahren und Laufen treffen und Spaß daran haben. Wir organisieren auch Sport für andere«, unterstreicht Sven Bemmann den besonderen Charakter der Leipziger Triathleten und skizziert das Erfolgsgeheimnis der sächsischen Triathlonrekordserie: »Wir machen Sport für Sportler. Deshalb treten wir bei unserem eigenen Triathlon traditionell in die zweite Reihe und verzichten auf einen Start.«