Grüne-Bundesgeschäftsführer: Baerbock bleibt Kanzlerkandidatin

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Trotz anhaltender Diskussionen um ihr Buch soll Annalena Baerbock Grünen-Kanzlerkandidatin bleiben. »Wir gehen als Team, als grünes Team, gemeinsam in diesen Wahlkampf mit Annalena Baerbock an der Spitze«, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag in Berlin. »Daran ändert sich nichts.«

Seit Anfang vergangener Woche macht der österreichische Medienrechtler Stefan Weber immer mehr Stellen in Baerbocks Buch »Jetzt. Wie wir unser Land erneuern« publik, an denen sich auffallende Ähnlichkeiten zu anderen Veröffentlichungen finden. Zuvor war bekannt geworden, dass sie Sonderzahlungen verspätet an den Bundestag gemeldet hatte. Partei und Kandidatin mussten zudem Angaben in Baerbocks Lebenslauf korrigieren. (dpa/jW)