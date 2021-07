Tarifabschluss in Energie- und Versorgungswirtschaft

Christian Charisius/dpa

Berlin. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) haben sich in der dritten Verhandlungsrunde mit der Kapitalseite der energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen, dem AVEU, auf einen Tarifabschluss geeinigt. In den gemeinsamen Verhandlungen haben sie für die 30.000 Beschäftigten in über 130 Unternehmen im AVEU in der ostdeutschen Energiewirtschaft eine Erhöhung der Vergütungen, eine Coronazahlung und zwei Freistellungstage für Gewerkschaftsmitglieder durchgesetzt, teilten beide DGB-Einzelgewerkschaften in einer Erklärung am Freitag mit.

Vor den Tarifverhandlungen hatten die Beschäftigten mit vielen Aktionen in den Betrieben und einer Kundgebung vor dem Verhandlungsgebäude Druck aufgebaut. »Davon ging ein starkes Signal aus, das uns bei den Verhandlungen geholfen hat«, so IG-BCE-Verhandlungsführer Holger Nieden.

Und Stefan Najda, Verdi-Verhandlungsführer, meinte: »Das ist in schwierigen Zeiten ein akzeptables Ergebnis für die Beschäftigten und Auszubildenden, die mit ihrer guten Arbeit auch während der Coronakrise Versorgungssicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft gewährleisten.«

Die wichtigsten Ergebnisse im Detail: Zum 1. Juni 2021 steigen die Vergütungen für die Beschäftigten um 2,3 Prozent, Auszubildende erhalten 50 Euro mehr. Zum 1. November 2022 steigen die Vergütungen nochmals um 1,5 Prozent, Auszubildende erhalten weitere 50 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags indes beträgt 27 Monate (bis zum 31. August 2023). (jW)