Ihr wollt Dynamit sein?

Wolfgang Rattay/Reuters Pool/AP/dpa Ein Event für Leute, die nichts mit ihrer Lebenszeit anzufangen wissen? Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand applaudiert in Kopenhagen mit den dänischen Fans

Mittwoch, 21 Uhr, England – Dänemark

Sie sind red, sie sind white, sie sind Danish dynamite. Yessir, heute kommt die dänische Balltretauswahl (ja, die haben eine) auf einen kleinen Einkaufsbummel im schönen London vorbei, und das wird die Butterbrote sicherlich kulturell bereichern. Sie werden am laufenden Band Interviews in unseren Fußgängerzonen geben, in Mikrofone salbadern, die mit Gartendraht an ausgemusterten Stabhochsprungstangen befestigt sein und waagerecht in den lauen Sommerwind lanziert werden – haben wir einst im deutschen Teeveeh geklaut (»Hobbythek«) –, damit sie unsere Reporter nicht anstecken. Die Dänen werden ­fragen: Hat das Angus MacGyver gebastelt? (Ihrer festen Überzeugung nach ist Richard Dean Anderson ein Quasidäne.) Im Gegenzug werden unsere Reporter sie mit dümmlichen Fragen zu den Warensortimenten der Geschäftsauslagen im Zentrum drangsalieren – und ob sie Vivienne Westwood kennen.

Um die ganztägige Shoppingtour respektive Butterbrotfahrt der Tuborgjünger abzurunden und heimelig (oder hyggelig) ausklingen zu lassen, haben wir eine Balltretveranstaltung im altehrwürdigen Wembley-Stadion anberaumt, die gleichzeitig auch noch das zweite Halbfinale der aktuellen Eurocopa darstellt (zwei Schmeißfliegen mit einer Klappe!), ein Event für Leute, die nichts mit ihrer Lebenszeit anzufangen wissen, aber auch nicht mit überberstendem Konto in die ewigen Jagdgründe abschwirren mögen. Dänemark steht da erstmals wieder seit 29 Jahren, das ist so lange her, das sie sich ganz bestimmt nicht mehr daran erinnern können – sie ahnen ja nicht einmal, dass sie gerade daran partizipieren!

Wie das? werden Sie fragen. Nun, die Dänen fragen sich das überhaupt nicht. Die Heimspiele der Gruppenphase in Kopenhagen hatte ihnen die Dansk Boldspil-Union (DBU), der Fußballverband der Butterbrote, nämlich als »Freundschaftsspiele« untergejubelt, damit sie sich in bösen Coronazeiten nicht zu sehr unter Druck gesetzt fühlten und sich besser das eine und andere Carlsberg einpfiffen, um anschließend gut gelaunt den jeweiligen Gegner zu massakrieren. Der erste Rock-’n’-Roll-Krieg war Vietnam, aber so direkt verklickerten die Funktionäre das ihren Kickern nicht. Die Spiele in Amsterdam und Baku liefen intern als »Butterbrotfahrt«, und zu so was sagt der gemeine Däne nie: »Nö!«

Wir sind die Three Lions, wir haben vor niemandem Angst, außer dass uns wer beim Elferverballern auch noch ­zuguckt oder uns der verkrüppelte Himmel auf den Kopf fällt. Was wollen die Butterbrote? Die EM-Quali 1980 haben wir ihnen vermasselt, und 2002 waren wir im WM-Achtelfinale deren Henker. Das Problem der Roskilde-Schluckis ist, dass sie sich immer noch an ihrem Olympiagold von 1906 erwärmen. Das waren nicht nur inoffizielle Spiele, das war auch noch ’ne Kopenhagener Stadtauswahl, die im Endspiel zur Pause 9:0 führte, woraufhin der düpierte Athener Gegner nicht mehr aus den Katakomben zurückkehrte. Ist das schön? Dänemark, ist das schön? Eine Olsenbande ohne Olsen, ohne Egon, aber mit Kasper zuhauf? Ihr wollt Dynamit sein? Vorne immer auf Yallah-Yallah machen und hinten auf Gammler, Zen und hohe Berge. Den Kasten mit Bauernmöbeln zustellen, dann auf der eigenen Latte ringelpiezen und Butterbrote auf den Feind abregnen lassen: Smörrebröd, Smörrebröd, römm, pömm, pömm, pömm? Fazit: Wer mit Dynamit spielt, soll sich über Ascheregen nicht beklagen!

André Dahlmeyer

England – Dänemark 4:1

*

So kenne ich den Belgier. So isser. Nur vorzügliches Essen, topscharfe Weiber und alltagsgeschmeidige Alkoholzufuhr im Kopf. Wie willste mit dem einen Krieg gewinnen, gegen den tückischen Italiener zumal (Immobile! Ich erinnere erneut an Kurt Brumme. Say no more, say no more …)?

Man kann dem Belgier gut zureden, man kann ihm schmeicheln (»schmeicheln« leitet sich vom altdänischen Verb »schmeicheln« ab), man kann ihn mit einer Hymne, vor der Hölderlin der Hut gezogen hätte (weil ich sie zur Hälfte bei ihm geklaut habe), nach vorne peitschen – er will einfach nicht, er mag die Weltherrschaft partout nicht an sich reißen, er lehnt es schlankweg ab, das im Grunde wohlbedachte belgische Terrorsystem zu installieren, und hinterher erzählt er so einen Scheiß von wegen »Pech gehabt«.

Zu allem Überfluss oder -druss schleppe ich nun die Dänen weiter mit mir herum, diese absichtlichsten infernalischen Strandanrainer, die mir meinen Tip verhagelt haben (der allerdings auf einem Rechenfehler meinerseits beruhte, es hätte 3:1 für Dänemark heißen müssen, doch der diensthabende Redakteur Merg, dieses Scheusal, hatte sich geweigert, die von mir telefonisch übermittelte Korrektur kurz vor Redaktionsschluss noch geschwind auszuführen, soviel zur ethischen Integrität dieser sogenannten Zeitung namens junge Welt).

Es ist eine einzige ächzende Ungeheuerlichkeit, und gerade merke ich, dass ich das Demonstrativpronomen »dieser/diese/dieses« (et cetera) in diesem sehr starken Artikel ein wenig zu häufig verwende, den ich, während die Mauersegler und die Mehlschwalben um die Kirche herumschumacherisieren und der Turmfalke in einem fort ruft, in Schmierpapier hineinramme. Aaah, was für ein Text gelingt mir da im Moment wieder, Hut ab!

Um mal die relevante Frage aufzubäumen: Liest der Belgier, der Hundsfott, die junge Welt nicht? (Merg: »Diese Question ist nicht in Ordnung. Die schadet unserem Social Image. Wird gestrichen.«)

Auf Welt-Fernsehen leitet »Anchorman« Thomas Klug (der definitiv größte Kaugummi unter den deutschen Journalisten) zur »Wetterfee« Maira Rothe mit der Bemerkung über: »Maira, bei dir regnet’s noch ’n bißchen nicht.« Die Edelbüchs’ Maira Rothe spricht daraufhin von »Niederschlagsforschern«, und das Wort »Niederschlagsforscher« hätte der Niederschlagsbedichter Ror Wolf gern gehört.

Kurz davor dummte der eiserne Kraut- und Blechredner Peter Großmann (dies notabene an die Adresse von Huth: Merg muss entlassen werden!) im ARD-»Morgenmagazin« (dito genannt: »Moma«) folgende Sätze innert neun Sekunden zusammen: »Viele wünschen sich ja, dass das Ding der Dänen weitergeht.« Und: »Eins muss man auch sagen: Die Engländer haben noch kein Gegentor erzielt.«

So wälzt sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen durch die gepeinigten Tage, und »ob diese Physis durch diese mentale Stärke [des Dänen] auch reicht, gegen England zu bestehen« (Großmann Peter), das möchte ich keineswegs bezweifeln, und führte man bei der Berechnung der Gebührenabgaben einen Qualitätsminderungsfaktor ein, beliefe sich die Quartalszahlung auf minus 0,9 Cent, und Merg (Merz), dieser Schinderhumphrey, flüstert kantig zu mir herüber, ich möge fucknochmal zum Abschluss gelangen (diesen Text »finalisieren«, sagt er wörtlich), und da ich ein guterzogener Mensch bin, willfahre ich Monsieur Monstermerg: Albion – Dämlackmarkbrandenburg: 1:2.

Zurück nach Leverkusen-Brummbusch (dortselbst zur Zeit Merg).

Jürgen Roth

England – Dänemark 1:2