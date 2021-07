Zwei Geschmacksträger

imago images/Gonzales Photo Der beste Opener kurz nach Mittag, den man sich wünschen kann: Red Fang

Die Welt hat an Ereigniswert eingebüßt. Vom Geruch eines Vierpersonenzeltes inmitten eines Campingplatzes alltagsflüchtiger Festivalfanaten muss man nur noch nach intensivster Reminiszenz aufstoßen. Wer Musik – also Leben – nicht schon ganz aufgegeben hat, wartet wöchentlich ab, dass Freitag wird. Da kommt das neue Dosenfutter aus den Presswerken der Musiklabels. Letztens darunter: die nunmehr neunte große Portion Rise Against und die vierte Langspielplatte von Red Fang.

Ersteres Quartett aus Chicago beweist mit »Nowhere Generation«, dass es nichts Beständigeres gibt in dieser Welt aus Unbeständigkeiten als deren Edelpolitpunk, der sich nur in Nuancen, nie wesentlich, wandelt. Im Vergleich zu den beiden Vorgängeralben ein bisschen härter, ein bisschen wohlfeiler noch als Gesamtpaket.

Es war zu erwarten gewesen, dass sie an ihre goldene Ära, die sie mit ihrem Triptychon aus »Siren Songs of The Counter Culture« (2004), »The Sufferer and the Witness« (2006) und »Appeal to Reason« (2008) äußerst produktiv verlebt hatten, nicht herankommen würden. »Nowhere ­Generation« besteht – ein wenig besser als das schlechteste, ein wenig feiner im Studio hergestellt als ihr bestes Zeug – aus den bekannten astreinen viereinhalb Akkorden, die unter Zeitdruck davonsausen und versuchen, Drummer Brandon ­Barnes hinterherzukommen. ­Rhythmusgitarrist und Sänger Tim McIllrath macht die Hatz mit den Händen mit, sein Mund hat aber sein eigenes, gesetzteres Tempo.

Das alte Problem des Menschheitsfortschritts, dass die linke Leier nicht hinterherkommt mit ihrer Artikulation im Vergleich zu anderen, während das gesellschaftliche Mahlwerk beim Weiterdrehen auch noch Fahrt aufnimmt. Den Soundtrack zum Widerspruch findet man mit »Talking to Ourselves« mittig auf dem Album. Vornweg diskutiert der Song »The Numbers« eine andere unbequeme Wahrheit: Die einen sind viele, die anderen haben viel Macht. Was nu? Im Gespräch mit dem Kerrang!-Magazin spricht sich ­McIllrath dafür aus, wählen zu gehen. Zu oft herrsche in der Punkrockszene die Meinung vor, Wahlen würden nichts bringen, man entscheide sich ja eh nur zwischen Hitler und Stalin. McIllrath sieht das nicht so. Soviel Ereigniswert, sich zwischen absolut falsch und absolut richtig zu entscheiden, hat der bürgerliche Parlamentarismus sicher nie zu bieten gehabt, da haben sie beide, der Pragmatist McIllrath und die Boykotteure aus der Szene, recht.

Ausgeschlossen von der Wahl ist gerade auch, zu wem man sich festivalbedingt von unter dem Pavillon zur Bühne vortrollt. Legenden vergangener Tage besagen, dass es sehr lohnt, Red Fang zu besuchen, Rise Against nicht. Die einen sind der beste Opener kurz nach Mittag, den man sich wünschen kann, die anderen zwar auf dem Flyerpapier schöne Headliner, live dann aber doch in ihrer Eile schlimm verstolpert.

Die Hinterwäldler von Red Fang aus dem US-Bundesstaat Oregon bedienen das künstlich geschaffene Bedürfnis, Unsauberes und Verwaschenes mit den Ohren konsumieren zu wollen. Wer sich monatelang nach stickigen, womöglich fürs Rauchen freigegebenen Kneipen sehnte, weiß um den Wunsch nach Dreck, es nicht wohltemperiert zu bekommen, sondern kratzig, ungesund und Jahre raubend. Das Album »Arrows« der Stoner-Band macht den Anlauf, aus der Sterilität heraus so zu wirken, als wär nix gewesen – als man noch zu viert in einem Auto einen Road Trip machen, ein Jugendherbergszimmer in eine Hot Box verwandeln oder auf einer Clubshow Schulter an Schulter Schweiß austauschen konnte.

Red Fang ändern nichts an ihrem Ton, ziehen ihn – im Gegensatz zu Rise Against – noch mehr ins Satte mittels Flapsigkeit. Jede Übersteuerung ist ­ihnen recht, alles linkerhand und nebenbei angemischt, die Dose Bier in der rechten hat ihre Ansprüche, weil sie das so unsauber Gemachte feiert, während es noch gemacht wird. Bleibt alles beim rumpeligen, psychedelischen alten.

Wie Salz in der Suppe aber ist die körperliche Präsenz bei Red Fang der eigentliche Geschmacksträger, der Transporteur des Ereigniswerts. Der fehlt dabei.

»Nowhere Generation« von Rise Against und »Arrows« von Red Fang – was ich jetzt auf dem unfreiwilligen Spotify-Dauerfestival höre, das will ich in natura nicht erleben, und umgekehrt.