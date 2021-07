Versammlungen im Visier

imago/Sven Simon Sollen künftig noch mehr Material zum Auswerten bekommen: Polizisten in NRW (2019)

Schon seit mehreren Jahren verschärfen eine Reihe von Bundesländern ihre Polizei- und Versammlungsgesetze und schränken dabei die Grund- und Freiheitsrechte der Bevölkerung zunehmend ein. Nachdem die »schwarz-gelbe« NRW-Landesregierung unter Führung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits 2018 das Polizeigesetz im bevölkerungsreichsten Bundesland verschärft hatte, befindet sich seit Januar dieses Jahres auch der Entwurf für ein »Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften« im parlamentarischen Verfahren.

Allen anhaltenden Enthüllungen über rechte Netzwerke und Chatgruppen oder rassistisch motivierte Übergriffe von Polizisten zum Trotz will der zuständige NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) die Behörde mit noch mehr Eingriffsbefugnissen ausstatten und Rechte von Demonstrantinnen und Demonstranten weiter beschneiden. Die Inszenierung von Reul als innenpolitischer Hardliner dürfte seinen Grund vor allem darin finden, dass er als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Armin Laschet gehandelt wird, der nach der Bundestagswahl Angela Merkel im Kanzleramt beerben will.

Nachdem sich eine Reihe von Gewerkschaftsgliederungen, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), Bürgerrechtsorganisationen und Klima- und Umweltaktivisten gegen eine Verschärfung des Versammlungsrechts positioniert hatten, erneuerte am Dienstag mit Felix Oekentorp auch ein altgedienter Friedensaktivist seine Ablehnung des Gesetzentwurfs. »Das staatliche Gewaltmonopol, eine zivilisatorische Errungenschaft, ist entstanden, um den Krieg aller gegen alle zur Durchsetzung von Einzelinteressen zu verhindern. Dies funktioniert durch allgemeine Akzeptanz, die wiederum von den staatlichen Akteuren eine strenge Einhaltung der Regeln voraussetzt«, erinnerte der NRW-Landessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK) auf jW-Anfrage. Das Gewaltmonopol funktioniere jedoch nur, wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werde. Das sei weder bei den polizeilichen Übergriffen auf die Demonstration gegen das »schwarz-gelbe« Vorhaben von über 6.000 Menschen am 26. Juni in Düsseldorf der Fall gewesen noch finde sich dieser Grundsatz in Reuls Gesetzentwurf, monierte Oekentorp.

Auch die Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ) erläuterte vor wenigen Tagen ihre Ablehnung des geplanten Gesetzes. Versammlungsfreiheit zähle »in der parlamentarischen Demokratie zu den zentralen Grundrechten«, weil sie es Bürgerinnen und Bürgern ermögliche, »ihre Anliegen auf die Straße zu tragen und Missstände anzuprangern«. Die NRW-Landesregierung plane jedoch »mit ihrem Gesetzentwurf einen Angriff auf die Zivilgesellschaft«, kritisierte der Verband. Ginge es nach Reul, sollten zukünftig voraussetzungslos Übersichtsaufnahmen – beispielsweise per Drohne oder Hubschrauber – zulässig sein und unter bestimmten Voraussetzungen auch verdeckte Ton- und Videoaufnahmen, warnten die Juristen.

Politische Auseinandersetzungen um das Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit finden aktuell nicht nur in NRW statt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei mit den im vergangenen Jahr beschlossenen Verschärfungen des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG) zahlreiche neue Überwachungsbefugnisse erhalten, gegen die die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) jüngst gemeinsam mit dem Bündnis »SOGenannte Sicherheit« Verfassungsbeschwerde eingelegt hat.