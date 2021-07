Unwetter am Schwarzen Meer

imago images/ITAR-TASS

Nach schweren Regenfällen sind unweit des südrussischen Sotschi am Schwarzen Meer vier Menschen ums Leben gekommen. Aufgrund heftiger Überschwemmungen sei eine Familie mit ihrem Auto von einer Straße im Gebiet um die Stadt Tuapse rund 100 Kilometer südöstlich von Sotschi gespült worden, teilte die zuständige Ermittlungsbehörde am Dienstag mit. Wegen der schlimmen Unwetter wurde in mehreren Teilen der Region der Ausnahmezustand ausgerufen. Auch am Strand von Mazesta richteten die Regenfälle große Schäden an (siehe Foto). (dpa/jW)