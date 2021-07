Dibu Martínez, Fußballgott!

imago images/Shutterstock »Du lachst nur, weil du nervös bist. Komm schon, ich fress’ dich roh!« – Argentiniens Keeper Dibu Martínez parierte ganze drei Elfmeter gegen Kolumbien

Brasilien traf im Olympia­stadion Nilton Santos von Rio de ­Janeiro des Stadtteils ­Engenho de Dentro, umgeben von Favelas, auf Peru. Dort trägt Botafogo FR seine Heimspiele aus – aktuell nur in der Série B. Auffällig bei dieser Copa ist, dass die Gegner Brasiliens, bevor sie auf Brasilien treffen, von den Referees stark benachteiligt werden. So verloren die Peruaner im Viertelfinalmatch gegen Paraguay ihren besten, André Carrillo, der zuvor die Abwehrreihen aller Gegner durcheinandergewirbelt hatte, durch Doppelgelb. Konnte niemand nachvollziehen. Bei Paraguay war das gleiche passiert, dort wurde Abwehrchef Gustavo Gómez vom Platz gestellt, hätte ja auch sein können, dass die Guaraníes weitergekommen wären. VAR? Wozu denn?

Seines wichtigsten Spielers beraubt, ließ Perus Übungsleiter Ricardo »El Tigre« Gareca seine Jungs zunächst mit einer waschechten Fünferkette antreten, um die Brasucas gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen zu lassen. Juckte die aber nicht, sie begannen ihren Monolog. Keine zwanzig Minuten gespielt, und schon hatte Perus Tormann Pedro Gallese, der für Orlando City in der MLS kickt, vier Weltklasseparaden gezeigt, nachdem er zwei Weitschussknaller von Casemiro und eine Doppelchance von Neymar und Richarlison aus Schmauchspurdistanz entschärft hatte. Dann war es Neymar Jr., der nach einem Traumpass von Richarlison, abgesandt von der Mittellinie, mit einer Genialität links im Strafraum Christian Ramos und Alexander Callens austanzte und per konstruktivem Tunnel zu Lucas Paquetá zurückspielte, der aus Sanktionspunkthöhe zum einzigen Treffer des Spiels einlochte. In der ersten Halbzeit gab der chilenische Schiri Roberto Tobar einen klaren Handelfmeter nicht, als Thiago Silva den Arm ausfuhr, um einen Schuss von Sergio Peña zu blockieren. Von seinem Ellenbogen sprang der Ball ins Toraus. Tobar, der exzellente Sicht hatte, pfiff weder Penal noch Ecke, sondern Abstoß. VAR? Wozu denn? Seriös schreibt sich anders.

Szenenwechsel. Zweites Halbfinale: Argentinien gegen Kolumbien. Als der Kolumbianer Yerry Mina (Everton) von seinem verschossenen Elfmeter gegen Argentinien zum Mittelkreis zurückschlich, krächzte ihn ein losgelassener Lionel Messi an: »Dann tanz doch!« Vor dem Ausführen seines Strafstoßes beim Elfertreten im Halbfinale der Copa América in Brasilien, hier: im Stadion Mané Garrincha von Brasilia, hatte Argentiniens Keeper Dibu Martínez (Aston Villa), in dieser Instanz allgemein sehr zutextfreudig, den Innenverteidiger bereits das nahende Unheil ahnen lassen: »Du lachst nur, weil du nervös bist. Komm schon, ich fress’ dich roh!« hallte es durch das Stadionrund.

Die Coronazeiten haben auch ihr Gutes, endlich haben wir Fußballiteratur im Rohstadium, live übern Sender, frisch vom Fleischer, pur und ohne ­Lektorat. In Südamerika, wo Gesundheit vor Kommerz geht, gibt es ja kein Publikum, und so hören wir jedes Wort, wenn wir auch nicht alles verstehen.

Martínez hielt Wort und wehrte den Schuss ab. Was es damit auf sich hatte? WM-Held Mina hatte seinen verwandelten Strafstoß im Elferballern des Viertelfinals gegen Uruguay noch am Punkt mit einem »Bailecito« (kleinen Tänzchen) ins Gesicht von Uru-Tormann Fernando Muslera gefeiert. Man glaubt es kaum, aber es gibt Kodizes im Fußball. Das ist einer davon. Mina hatte eine Schwelle übertreten, jetzt wurde er von der Wahrheitsmafia von Messi & Compañía dafür bestraft. Martínez hatte zuvor bereits den Penal (was in Argentinien auch »Knast« bedeutet) von Davinson Sánchez (Tottenham) und danach den von Edwin Cardona (Boca Juniors) mit einer Vehemenz und Entschlossenheit abgewehrt, die einem das Herz erwärmte. Drei Strafstöße hatte bei Argentinien noch nie ein Torhüter in einem K.-o.-Spiel pariert.

Die Länderspiele, die Lionel Messi gerade bei der Copa América abliefert, sind die besten seiner Karriere. Das Team ist jung, voller Illusionen, es gibt keinen Meter preis. Sonnabend im ­Maracanã werden die Argentinier gegen Brasilien Fußballgeschichte schreiben und den ersten authentischen Maracanaço gewinnen.