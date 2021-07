Unterstützung der Straße

Martin Mejia/AP/dpa

In Peru sind am Dienstag (Ortszeit) Tausende auf die Straße gegangen, um den Sieg des Linken Pedro Castillo bei der Präsidentenwahl gegen Putschpläne zu verteidigen. Wie hier in der Hauptstadt Lima hatte die »Nationale Front für Demokratie«, ein Zusammenschluss gewerkschaftlicher und politischer Gruppen, zu den Demonstrationen aufgerufen, berichtete unter anderem Telesur. Vor einem Monat, am 6. Juni, hatte Castillo von der Partei Perú Libre die Wahl gegen die rechte Diktatorentochter Keiko Fujimori in der zweiten Runde knapp gewonnen. (jW)