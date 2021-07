Osten bleibt abgehängt

imago stock&people Abbau Ost war erfolgreich: ehemaliges Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann (SKET) in Magdeburg

Schlechte Noten für den Osten. Am Mittwoch legte der im Bundeswirtschaftsministerium untergebrachte »Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder«, Marco Wanderwitz (CDU), seinen Jahresbericht für 2021 vor. Das Fazit: Trotz Wirtschaftskrise und Pandemie geht es zwischen Elbe und Oder immer aufwärts, aber die Bevölkerung ist undankbar.

Der parlamentarische Staatssekretär gab vor seinem Auftritt in der Bundespressekonferenz per dpa zum besten, viele Ostdeutsche hegten eine »vertiefte Grundskepsis« gegenüber der Politik und der Demokratie. Das sei »zwar eine Minderheit, aber die Minderheit ist größer als in den alten Bundesländern«, so Wanderwitz. Sein Urteil: »Das ist demokratiegefährdend.« Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 6. Juni hatte der gebürtige Sachse bereits einen ähnlich stammeskundlichen Befund verbreitet: »Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind.«

Auf den 120 Seiten seines Berichts herrscht entsprechend Untertanenweltsicht: Gutes kommt aus dem Westen, das heißt von oben, Negatives aus der DDR. Das Dokument besteht seitenweise aus einer Aufzählung der Wohltaten, die den Ostdeutschen durch Förderprogramme zugute kommen sollen, und bietet erst weiter hinten einige Tatsachen: Die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands ohne Berlin lag demnach im Vergleich zu Westdeutschland 2010 bei 70 Prozent, 2019 bei 78 Prozent. Die Arbeitslosigkeit ist stets höher, der Abstand der nominalen Bruttostundenlöhne sank im Vergleich von 28 Prozent im Jahr 2007 auf 23 Prozent 2019 – in Ziffern: im Osten betragen sie im Schnitt 20,28 Euro, im Westen 26,26 Euro. Das erkläre sich daraus, dass im Osten »der Anteil der Beschäftigten in Dienstleistungssektoren mit eher geringen Anforderungen und geringem Lohnniveau« höher sei. Schließlich bestand die »deutsche Einheit« vor allem in der Deindustrialisierung der DDR. Aber, beruhigt die Bundesregierung, »der Abstand bei der realen Kaufkraft« dürfte »aufgrund der in den neuen Ländern niedrigeren Lebenshaltungskosten etwas geringer ausfallen«. Für die meisten Tarife und Preise kann das unter notorischer Blödelei gebucht werden. Hübsch sind auch die Zahlen zu Durchschnittsvermögen: Im Westen verfügen die privaten Haushalte über 188.000 Euro in Immobilien und Geld, im Osten über 88.000 Euro, das wären 48 Prozent. Dafür folgen im Osten Mütter nach wie vor ihrer »überzogenen Erwerbsneigung«, wie ein Bonner Politiker in den 90er Jahren kritisierte. Sie sind zu 61 Prozent in Vollzeit oder fast Vollzeit erwerbstätig, im Westen zu etwa 30 Prozent.

Die Bundesregierung nimmt nun Anlauf, um verstärkt Bundesinstitutionen im »strukturschwachen« Osten anzusiedeln. Sie nennt im Bericht gleich mehrfach die »Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt« (DSEE), die in Neuruppin das Niveau heben soll. Und ebenso die neue Außenstelle der »Bundeszentrale für politische Bildung« in Gera. Kein Witz.

umoristisch nahm der Ostbeauftragte der Linke-Bundestagsfraktion, Matthias Höhn, das Wanderwitz-Werk, in dem das Wort »ostdeutsch« zugunsten von »neue Länder« vermieden wird, auf: »Wer so spricht, hat weder ein klares Bild vom Osten noch vom eigenen Job.« Wanderwitz rede berechtigt von Demokratiefeindlichkeit, vergesse aber Hans-Georg Maaßen und rechte CDU-Politik. Der Bericht sei »ein Dokument der Stagnation und der Entfremdung«.