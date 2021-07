Unfairer Wettbewerb

imago images/Sports Press Photo Hätte gern noch mehr Einfluss: Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Mit den zweiten Mannschaften vom BVB und SC Freiburg sind zwei U-23-Teams finanzstarker Bundesligisten in die dritte Liga aufgestiegen. Sie werden dort in der kommenden Saison die einzigen Nachwuchsvertretungen sein, da die zweite Mannschaft des FC Bayern in die Regionalliga Bayern abgestiegen ist, obwohl sie in der letzten Saison noch Meister der Liga wurde. Allein dieser Fakt zeigt bereits, wie merkwürdig zweite Mannschaften arbeiten. Nach der Meisterschaft in der dritten Liga in der letzten Saison durch die Nachwuchsvertretung hatte Bayern-Präsident Hainer sogar eine Änderung der Regularien erreichen wollen, damit zweite Mannschaft in die zweite Liga aufsteigen können. Ein weiteres Jahr später ist seine Truppe, wie gesagt, nicht mal mehr drittklassig.

19 der insgesamt 102 Mannschaften der fünf Regionalligen waren in der letzten Saison Nachwuchsvertretungen von Profivereinen. Die haben selbstverständlich völlig andere Voraussetzungen. Alle verfügen über finanzielle Mittel, von denen andere Regionalligisten nur träumen können. Sie haben eine funktionierende Infrastruktur und mit den Nachwuchsleistungszentren ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Spielern. Hatten beispielsweise die zweiten Mannschaften von Mönchengladbach und Mainz im Westen bzw. Südwesten 42 Spieler eingesetzt, waren es durchschnittlich 28 Spieler bei den anderen Nicht-U-Mannschaften. Finanzkraft mit Bundesligabackground ermöglicht einen großen Kader. Traditionsvereine, die Jahr für Jahr ums Überleben kämpfen, haben diese Möglichkeiten nicht. So kommt es, dass immer mehr von ihnen einen Hilferuf absetzen.

Im Grunde müssten die zweiten Mannschaften der Profivereine raus aus den Ligen. Sie haben dort nichts zu suchen. Wenn Profivereine zweite Mannschaften brauchen, sollen die halt unter sich spielen. Dann fielen für die anderen Mannschaften nicht bloß unattraktive Spiele weg, sondern in dritter und vierter Liga gäbe es wieder sportlichen Wettbewerb auf Augenhöhe.

»Sport frei!« vom Fananwalt.