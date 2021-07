Politisch aufgeladen

Der Lichtwark-Preis 2021 wird der aus dem Libanon stammenden und in Paris lebenden Künstlerin Etel Adnan für ihr Lebenswerk verliehen. »Ihre politisch aufgeladenen literarischen Werke beschreiben die weltlichen Zustände und ihre Zusammenhänge und sind eine starke Stimme des Feminismus und der Friedensbewegung. Ihre Malerei vermittelt ungefiltert die Freude der Künstlerin am Leben«, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Mittwoch mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll am 18. November in der Hamburger Kunsthalle verliehen werden. Etel Adnan, geboren 1925, hat in Galerien und Museen in Paris, San Francisco, New York, Zürich und Bern ausgestellt. 2012 erhielt sie eine Retrospektive auf der Documenta 13. Die deutsche Übersetzung ihres literarischen Werks wird in der Edition Nautilus in Hamburg verlegt. Der Preis wird alle vier Jahre von Senat und Bürgerschaft an Künstlerinnen und Künstler verliehen, deren Werke der bildenden Kunst sich durch besondere Innovationskraft auszeichnen. Namensgeber ist der Gründungsdirektor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark. (dpa/jW)