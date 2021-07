Marktkonforme Klimarettung

Stephane Mahe/REUTERS Künftig nach ökologischen Standards finanziert? Das Kernkraftwerk Golfech in Frankreich am 13. März 2021

Die Brüsseler EU-Kommission will laut einer am Dienstag präsentierten Strategie das Finanzsystem des Staatenkartells nachhaltiger machen – auch in Hinblick auf den Beitrag zum Klimaschutz. So umfasst das Maßnahmenpaket auch einen neuen Standard für grüne Anleihen. Nachhaltige Investitionen sollen damit gefördert werden. Der Glaube an wundersame, heilende Kräfte des Marktes scheint trotz des sich anbahnenden Klimakollapses ungebrochen zu sein.

Es werde »ein Goldstandard dafür festgelegt, wie Unternehmen und Behörden grüne Anleihen für die Beschaffung von Finanzmitteln auf den Kapitalmärkten einsetzen können, um ambitionierte Investitionen zu finanzieren«, kündigte die Kommission großspurig an. Die Idee: Investitionen, die den ökologischen Ansprüchen Brüssels genügen, bekommen eine Art Siegel, das umweltbewusste Investoren überzeugen und so die Finanzierung erleichtern soll. Solche Standards gibt es bereits viele. Da die Kapitalflüsse jedoch mehr den Profitperspektiven als den diversen Nachhaltigkeitsdefinitionen folgen, bleiben die realen Folgen bislang überschaubar.

Ohnehin endet in Brüssel die Klimafreundlichkeit dort, wo der Lobbydruck beginnt. Die zugrundeliegenden Kriterien des neuen Standards fallen entsprechend schwach aus. So werden die Emittenten der Papiere etwa verpflichtet, die mobilisierten Mittel vollständig für Projekte zu verwenden, die der »EU-Taxomie« entsprechen. Die Taxomie befindet sich allerdings noch in der Entwicklungsphase. Einem im April veröffentlichten Entwurf zufolge gelten der Kommission unter anderem Investitionen in Atomkraft und Erdgas als Beitrag zum Klimaschutz.

Die Finanzexpertin Magdalena Senn, Referentin für Sustainable Finance bei der Bürgerbewegung »Finanzwende«, kritisierte, dass die Kommission bei der Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten dem Lobbydruck nachgeben sowie klima- und umweltschädliche Aktivitäten als ökologisch unbedenklich einstufen könnte. Gegenüber jW erläuterte sie am Donnerstag, »Atomkraft und Erdgas sollten laut der ursprünglichen Empfehlung der zuständigen Expertengruppe nicht als nachhaltige Investments gelten«. Auf Druck von Lobbyisten und einigen Mitgliedstaaten habe die Kommission das Thema jedoch wieder angepackt. Erdgas und Atomkraft sollen nun als Übergangstechnologien eingestuft und somit als den Klimaschutz fördernd deklariert werden.

Der erfolgreichen Einflussnahme der mächtigen Finanzlobbys ist es auch zu verdanken, dass die Nutzung des neuen EU-Standards freiwillig bleibt. Wessen Investition den ohnehin laxen EU-Standards nicht genügt, der kann also auch künftig jederzeit auf eines der vielen anderen Siegel ausweichen und sein Vorhaben dennoch als klimafreundlich einstufen lassen, um an günstigere Kredite zu kommen. Senn kritisierte daher, dem neuen Standard mangele es an Verbindlichkeit. Damit komme man »nicht raus aus dem bestehenden Dschungel verschiedener Standards«.

Kritik kam auch aus den Reihen der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament. So monierte der CSU-Abgeordnete Markus Ferber, die Kommission klage, »dass es zu viele konkurrierende Nachhaltigkeitsstandards gibt«. Das Problem dadurch lösen zu wollen, dass man noch einen zusätzlichen schafft, sei »fragwürdig«.

Die EU selbst bleibt bei der Nutzung ihres eigenen Standards erst einmal zurückhaltend: Im Rahmen des sogenannten Wiederaufbaufonds zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise nimmt das Staatenkartell derzeit erstmals in großem Stil eigene Schulden auf. Die damit finanzierten Maßnahmen werden in der Öffentlichkeit als großer Wurf auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Wirtschaft verkauft. Den neuen »Goldstandard« will die Kommission aber nicht anwenden.

Der zuständige EU-Kommissar, Valdis Dombrovskis, hatte am Dienstag betont, man schlage den Standard für grüne Anleihen vor, »um Grünfärberei zu bekämpfen«. Die Anleger müssten »klar erkennen können, welche Anleihen tatsächlich nachhaltige Investitionen darstellen«. Allerdings legt die Behörde neben der Einhaltung der noch unter großem Lobbydruck zu entwickelnden Taxomie dem neuen Standard lediglich Berichts- und Prüfpflichten zugrunde. Diese sind jedoch ausgesprochen vage formuliert, so dass Grünfärberei letztlich die Hauptfunktion sein dürfte. Nicht nur private Wirtschaftsakteure können sich so einen ökologischen Anstrich geben. Auch die Kommission selbst betreibt Imagepflege: Mit der nun präsentierten Strategie werde man »unsere Klimaziele erreichen und andere ökologische Herausforderungen meistern«, so Dombrovskis.