Kontrolle und Motivation

Hassan Ammar/AP/dpa Krise im Libanon: Die Schlangen vor den Tankstellen werden länger und länger (Beirut, 27.6.2021)

Erhöhung der Benzinpreise, Impfmarathon mit Astra-Zeneca, 7,5 Millionen neue Briefmarken in Umlauf, und der französische Präsidentenberater Pierre Dukan trifft zu einem einwöchigen Besuch in Beirut ein. Das sind die Schlagzeilen, die die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA am Mittwoch aufgelistet hat.

Dukan werde mit Wirtschaftsexperten und Politikern sprechen, teilte die französische Botschaft mit. Er solle die »französische Hilfe kontrollieren und internationale Partner motivieren«, ihrerseits dem Libanon zur Seite zu stehen. Zudem soll Dukan klären, welche Hilfe besonders dringend in dem Land gebraucht wird. Darüber soll dann auf der dritten Unterstützungskonferenz für das libanesische Volk beraten werden, die in Kürze stattfinden wird, so eine Erklärung der französischen Botschaft in Beirut.

Fragt man Libanesen, können sie vieles auflisten, das ihnen fehlt. »Wir haben vergessen, wie Fleisch schmeckt«, sagt Ali K., der die Autorin an der syrisch-libanesischen Grenze abgeholt hat. Sein Bruder Hamsa kämpft mit den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Er habe Mühe zu atmen und erhielt bei der Entlassung aus dem Krankenhaus vor einer Woche ein Beatmungsgerät. Weil aber der Strom in seinem Haus oft lange ausfällt, brauchte er eine Batterie, um das Gerät zu betreiben. »Die Batterie hält drei Stunden, doch der Strom war vier Stunden weg«, erzählt Ali. »Eine Stunde lang schwebte mein Bruder zwischen Leben und Tod. Der Rote Halbmond kam mit einem Notfallwagen und brachte ihn wieder ins Krankenhaus.«

Der Libanon stehe vor einer »sozialen Explosion«, warnte der geschäftsführende Ministerpräsident Hassan Diab am Dienstag vor ausländischen Diplomaten. Die »Libanesen müssen ihr dunkles Schicksal selbst meistern«, so Diab weiter. »Während wir hier zusammen sind, werden die Autoschlangen vor den Tankstellen immer länger. Viele brauchen Medikamente, die sie in den Apotheken nicht mehr bekommen, und in ihren Häusern sind die Menschen ohne Strom.«

Mit Hilfe der ausländischen Diplomaten wolle er »an Könige, Prinzen, Präsidenten und Führer der befreundeten Länder« appellieren, so der Premier. Er rufe »die Vereinten Nationen und alle internationalen Institutionen, die internationale Gemeinschaft und die internationale öffentliche Meinung auf, die Libanesen vor dem Tod zu retten und den Untergang des Libanon zu verhindern«.

Er und seine Regierung hätten aber nicht das Recht, die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Rettungsplan fortzusetzen, das müsse die nächste Regierung tun. Hilfe für den Libanon an Reformen und die Bildung einer neuen Regierung zu binden, komme einer »Belagerung« des Landes gleich, so Diab. Damit würden nicht diejenigen getroffen, die für die Korruption verantwortlich seien, sondern die Bevölkerung.

Die französische Botschafterin ­Anne Grillo wies die Ausführungen des Ministerpräsidenten zurück. Die Wirtschaftskrise des Landes sei nicht die Folge einer »Blockade des Auslands«, sondern auf »Missmanagement und Nichtstun« der politischen Führung Libanons zurückzuführen, so Grillo. »Es ist die Verantwortung der politischen Klasse, von Ihnen allen, über Jahre hin. Das ist die Realität«, hieß es in einer von der französischen Botschaft verbreiteten Erklärung.

Der designierte Nachfolger Diabs ist der frühere Ministerpräsident Saad Hariri, der im Oktober 2019 durch landesweite Proteste aus dem Amt gejagt worden war. Wegen eines Streits um Ministerposten zwischen Hariri und dem Chef der Freien Patriotischen Bewegung, Gebran Bassil, ist seit acht Monaten keine Regierung zustande gekommen. Bassil, dem Korruption in Verbindung mit zwei zu Hilfe gezogenen türkischen Stromversorgungsschiffen vorgeworfen wird, lehnte erneut einen Vermittlungsvorschlag von Parlamentssprecher Nabih Berri ab.

Berri, der Vorsitzende der Amal-Bewegung, hatte eine Regierung mit 24 Ministerposten vorgeschlagen. Um den konfessionellen Ausgleich zu wahren, sollten acht Ministerposten Bassils christlicher Partei, acht Posten Hariris sunnitisch-muslimischer Partei und acht Ministerposten dem schiitisch-muslimischen Bündnis von Amal und Hisbollah zustehen. Bassil lehnte das mit der Begründung ab, die Regierung solle zu jeweils 50 Prozent zwischen Christen und Muslimen (aller Richtungen) aufgeteilt werden.