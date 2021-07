Berufung in Assange-Verfahren zugelassen

imago images/ZUMA Wire »Ruhe in Frieden, britische Justiz«: Proteste zu Julian Assanges 50. Geburtstag (London, 3.7.2021)

Der High Court in London hat am Mittwoch die Berufung der USA im Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange in »beschränkter Weise« zugelassen, wie die von Assange gegründete Internetplattform Wikileaks berichtete. Das Verfahren darf sich demnach nur auf formale Gründe beziehen. Trotzdem drohen dem Australier nach Angaben seiner Verlobten Stella Moris weiterhin die Auslieferung an die USA und eine Verurteilung zu 175 Jahren Haft. Ein Londoner Gericht hatte im Januar den Auslieferungsantrag der USA wegen der schlechten psychischen Gesundheit Assanges und der zu erwartenden Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten abgelehnt.

Das US-amerikanische Wall Street Journal berichtete am Mittwoch (Ortszeit), die US-Regierung habe London versichert, dass Assange seine Haftstrafe nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis werde absitzen müssen. Diese Zusage diene als Entgegenkommen Washingtons, um Assange nach jahrelangem Rechtsstreit doch noch in den USA vor Gericht stellen zu können. Sollte Assange in den USA verurteilt werden, so das Wall Street Journal unter Berufung auf Gerichtsunterlagen weiter, dürfe er die Haftstrafe sogar in seiner Heimat Australien absitzen.

Die Organisation »Reporter ohne Grenzen« hat nach Zulassung der Berufung im Auslieferungsverfahren um Assange erneut dessen Freilassung gefordert. Es sei keine Überraschung, dass der britische High Court die Berufung der US-Regierung zulässt, sagte der Geschäftsführer von »Reporter ohne Grenzen« in Deutschland, Christian Mihr, am Donnerstag. Eine Verurteilung würde »schwerwiegende Folgen für die Pressefreiheit auf der ganzen Welt« haben, warnte Mihr.

Washington will dem Journalisten in den USA den Prozess machen, da er US-Kriegsverbrechen unter anderem in Afghanistan und im Irak aufgedeckt hat. Die US-Justiz behauptet, Assange habe das geheime Material der Militäreinsätze sowie eine große Zahl diplomatischer Depeschen gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning gestohlen. Entsprechende Vorwürfe gegen Assange wurden jedoch jüngst durch die Aussagen eines Belastungszeugen widerlegt. (dpa/jW)