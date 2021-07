Nachschlag: Schöne neue Welt

imago images/Shotshop Umdrehen und weiterschlafen hilft nicht, denn es steht jetzt schon fünf vor zwölf ...

Was für ein gruseliges Erwachen, als der Radiowecker anspringt: Da läuft im Deutschlandfunk erst ein Beitrag über den Beschluss der Wahlkommission, die »rechtsextreme« Partei »Der III. Weg« im Unterschied zur DKP zur Bundestagswahl zuzulassen. Leider muss man sich an die Form halten! Dann kommt ein Beitrag über Belarus, in dem sich eine russisch parlierende frühere litauische Verteidigungsministerin darüber beklagt, dass der fiese Diktator Alexander Lukaschenko (der ja, wie betont wird, von Brüssel nicht als Präsident anerkannt wird) gerade einen »hybriden Krieg« gegen die EU führt, indem er Heerscharen von Flüchtlingen über Minsk Richtung Westen schleust, aus Afghanistan, Irak, Mali … Und dann der Höhepunkt: ein Interview mit dem früheren Bild-Vizechef und Kanzler-Schröder-Sprachrohr Bela Anda, ob denn die Grünen jetzt nach den Baerbock-Affären ihre Kandidatur um das Spitzenamt im Staat vergessen können. Seine Antwort: »An Laschet führt kein Weg mehr vorbei …« Na dann – gute Nacht! (jt)