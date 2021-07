Gegen das Geschwätz

imago images / Photo12/Archives Snark/Montage jW Dichter vs. Weltmann: Der doppelte Marcel Proust

Im Herbst 1909 wagte es der Schriftsteller Marcel Proust erneut, den Herausgeber des Mercure de France, Alfred Vallette, anzuschreiben. Obwohl der Mann ihn schon verschiedene Male abgewiesen hatte, schlug Proust ihm »vertraulich und recht dringlich« ein gewagtes Unternehmen vor: »Ich beende ein Buch, das, trotz seines Arbeitstitels ›Gegen Sainte-Beuve. Erinnerungen an einen Vormittag‹ ein waschechter Roman ist, und in einigen Teilen sogar ein äußerst unsittlicher. Eine der Hauptfiguren ist ein Homosexueller. Der Name Sainte-Beuve erscheint darin nicht ohne Grund. Das Buch endet nämlich mit einem langen Gespräch über Sainte-Beuve und die Ästhetik.« Unbeeindruckt, lehnte Vallette auch diesen Vorschlag ab.

Kurz nach dieser Niederlage begann Proust damit, den Text aufzutrennen. Die erzählerischen Teile gingen in jenen Roman ein, der als »Die Suche nach der verlorenen Zeit« zu einem Höhepunkt der bürgerlichen Literatur werden sollte, die polemischen Teile blieben liegen und wurden lange nach seinem Tod als »Gegen Sainte-Beuve« herausgegeben.

Was im Nachlass blieb, zeigt, so skizzenhaft es ist, noch immer die Verbindung der beiden Textteile. Denn »Gegen Sainte-Beuve« trägt schon auf den ersten Seiten die für die »Suche« zentrale Vorstellung von unwillkürlichen Erinnerungen vor, welche sich in Gegenstände »einschmiegen«. Die ungleichen Pflastersteine, die im Hof der Guermantes liegen sollten, erscheinen bereits, nur muss sich das Madeleine-Gebäck, dem die »Suche« eine so erstaunliche Wirkung auf das Gedächtnis zuschreibt, noch von banalem Toastbrot vertreten lassen. Wer einem solchen Gegenstand begegne, dem steige die eigene, sonst verlorene Vergangenheit vor dem inneren Auge auf. Kurz, der »Madeleine-Effekt« findet sich bereits in diesem frühen Hybrid aus Erzählung, Polemik und Reflexion. Als Gegner einer solch intimen Literatur wird der führende Literaturkritiker des 19. Jahrhunderts ausgemacht, Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804–1869).

Sainte-Beuve waltete seines Amtes nicht anders als die Literaturkritik unserer Tage: Er förderte die Mittelmäßigen und verachtete die Außerordentlichen, so Stendhal oder ­Honoré de Balzac. Obwohl mit Charles ­Baudelaire befreundet, schrieb er niemals über ihn und stand ihm öffentlich auch nicht bei, als der Dichter wegen seiner »Blumen des Bösen« verurteilt wurde. Proust stellte sich vor, wie beglückt Sainte-Beuve gewesen sein muss, als das gesamte bourgeoise Paris bei warmen Brioches im Constitutionnel seine brillanten Artikel las. Obwohl seine »Plaudereien« am Montag morgen gedruckt erschienen, schien es so, als könnte er sie am Montag abend bei der Soirée bruchlos fortsetzen.

Dem mondänen Gespräch war seine vielgerühmte »Methode« angepasst, die in der Weigerung besteht, »Mensch und Werk zu trennen«. Wie hält es der Dichter mit den Frauen, wie die Romanschreiberin mit dem Geld? Auf Grundlage solcher Trivialitäten fällte der Kritiker sein Urteil. Sainte-Beuve fand in der Literatur ungefähr alles interessanter als den Text selbst; heute nennt sich das »Pop«. Proust protestierte jedoch nicht nur gegen derlei Oberflächlichkeit, er stellte ihr eine ominöse »Tiefe« gegenüber. An Sainte-Beuve störte ihn, dass er keine Grenze zog zwischen Konversation und jener »literarischen Beschäftigung, die in der Einsamkeit das Gerede der andern und unser eigenes verstummen lässt«. Proust wünschte eine strikte Trennung zwischen literarischer und öffentlicher Sprache. Bücher seien »Kinder der ­Stille«. »Sie dürfen nichts gemein haben mit den Ausgeburten der Rede, dem Denken, das aus dem Wunsch, etwas zu sagen, entstammt und sich in Tadel oder Meinung ausdrückt.« Nur so stießen die Bücher vor zu dem, was der Philosoph Henri Bergson, den er gründlich studiert hatte, das »Tiefen-Ich« nannte.

Im Grunde befand sich Sainte-Beuve noch im 18. Jahrhundert, als man sich in Salons geistreich über Gott und Hof austauschte. Proust aber fußte auf Romantik und frühem Kapitalismus, der den Unternehmer in sein Kontor und den Schriftsteller in das Kämmerlein einschloss, das heute »Homeoffice« heißt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es auf einmal keine Öffentlichkeit mehr gegeben hätte. Proust war selbst als Salonlöwe bekannt. Wie Dominique Maingueneau (»Contre Saint Proust«, 2006) analysiert, meinte Proust mit Sainte-Beuve gar nicht irgendeinen Journalisten, sondern sich selbst. Der Dichter Proust wollte den Weltmann Proust töten. Für ihn sei Literatur nur gereinigt denkbar, nach der »heroischen Zurückweisung der entfremdeten«, nämlich der sozialen Rede, gerade auch der eigenen.

Verblüffenderweise ist sein Anti-Sainte-Beuve noch immer das, was er verschmäht: Plauderei. Wie er Vallette angekündigt hatte, sollte das Buch in einem »langen Gespräch über Ästhetik« mit seiner Frau Mama enden. Erst in der »Suche nach der verlorenen Zeit« formuliert sich ein monadenhaftes Ich, das allerdings der bürgerlichen Ideologie entspringt. Denn selbst angenommen, es wäre einem Romancier möglich, ein »Tiefen-Ich« zu erreichen, ohne die Schichten von Sprache und Sprechern zu durchdringen, unbeeinflusst von Schreib- und Denkweisen anderer, fern von Macht und Ideologie, unbefleckt vom Geschwätz, muss dieser einsame Prozess sein natürliches Ende in der Lektüre finden.

Zwar wollte Proust »für alle« schreiben und dabei »an niemanden« denken, zwar entstanden seine Bücher in einer Abwendung von der Rede, doch wird Literatur auch dann Rede, wenn sie es nicht mehr sein will. Rede entsteht mit der Gegenrede, mit Antwort, Anwendung und Auseinandersetzung. Für sie sorgen die Leserinnen und Leser, zu denen sich Marcel Proust selbst zählte: »Die schönen Bücher sind in einer fremden Sprache geschrieben. Jedem Wort unterschieben wir wenigstens ein Bild oder gar einen Sinn, der oft genug ein Widersinn ist.« Mögen die Leser so isoliert sein wie der Autor, tritt doch mit ihnen sein Werk, wenn auch vielleicht missverstanden, in die Welt und damit in die Gesellschaft.