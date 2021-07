Misswirtschaft à la Mitsotakis

Costas Baltas/REUTERS Die Infrastrukturpläne von Premier Kyriakos Mitsotakis sind ein Fass ohne Boden

Für die Griechen ist »Misa« ein Begriff, der einen großen Teil der gesellschaftlichen Probleme ihres Landes in einem einzigen Wort zusammenfasst. »Misa« steht für »Schmiergeld«, seine politische Dimension ist enorm. Die gigantischen Straßenbauprojekte, die Premierminister Kyriakos Mitsotakis im Frühjahr in Athen der Öffentlichkeit vorstellte und um die seither in den Niederungen der Kommunalpolitik leidenschaftlich gestritten wird, dürften – in alter Tradition – die Tore für Korruption und Vetternwirtschaft weit öffnen. Begleitet wird der enorme Schub für den Autobahnbau von der Aufweichung verschiedener Gesetze zum Schutz der griechischen Wälder, die Mitsotakis’ Parlamentsmehrheit bereits beschlossen hat. Die Privatisierung öffentlichen Landes, beispielsweise für das kanadische Bergbaukartell »Eldorado« auf der Halbinsel Chalchidiki, sind für Ökologen und die betroffenen Dörfer zusätzliche Katastrophenszenarien.

Griechenlands größter Insel Kreta – dem »Kontinent«, wie ihre Bewohner die 300 Kilometer lange Landmasse im tiefen Süden der Ägäis nennen – droht im kommenden Jahr der Bau einer Trasse, die mitten durch eine Jahrhunderte alte Kulturlandschaft an der Nordküste geschlagen werden soll. Das Projekt nennt sich BOAK (»Nördliche Autobahnachse Kreta«) und soll den Westen mit der Provinzhauptstadt Chanià und den Osten mit der Inselhauptstadt Heraklion sowie den kleineren Städten Agios Nikolaos und Sitia verbinden. Der Startschuss soll bereits im kommenden Jahr fallen, die Kosten in Höhe von derzeit geschätzten zwei Milliarden Euro sind nach Angaben der Regierung bereits gedeckt. Ähnliche Projekte sollen auf der Peleponnes die Wildnis aus Wald und Felsmassiven durchschneiden.

Kostas Brontakis, der Ortsvorsteher des kleinen kretischen Dorfes Tsivaras, kennt sich als Mann der Verwaltung aus mit großen Plänen. Als »Präsident« des Kulturvereins von Tsivaras und »als Mensch als solcher«, wie er sagt, habe er für »dieses Projekt von erhabenem Größenwahn«, das sich sozusagen vor seiner Haustür ausbreiten wird, nicht viel übrig. Auf einer Strecke von nicht einmal 40 Kilometern Länge wollen die BOAK-Planer elf neue Brücken und fünf Tunnel bauen sowie – statt die bestehende, alte Trasse einfach zu erweitern – neue Asphaltbahnen durch die Olivenhaine pflügen. »Bisher sind es nur Pläne«, sagte Brontakis gegenüber jW. »Und Pläne werden seit Jahrzehnten gemacht. Ob sie tatsächlich umgesetzt werden, ist nicht abzusehen.« Klar sei aber, »dass sich in diesem Fall einige wenige Leute die Taschen füllen werden – so wie immer«.

Interessant ist in der Tat, dass die für den Autobahnbau entscheidenden Figuren in der Regierung bereits vor 17 Jahren verantwortlich waren für ein staatliches Großunternehmen, das wenige Profiteure noch reicher machte, als sie es ohnehin schon waren – Baulöwen und die orthodoxe Kirche etwa –, und den griechischen Staat in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte stürzte. Die Rede ist von den Olympischen Spielen des Jahres 2004, ausgetragen in Athen unter dem Regime des damaligen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Kostas Karamanlis. Die Regie des pompösen olympischen Spektakels führte als Bürgermeisterin Theodora Bakogiannis, die Schwester des aktuellen Premiers Mitsotakis. Der ehemalige Ministerpräsident Karamanlis ist heute Minister für Infrastruktur und Transporte – und verantwortlich für die Großbauunternehmen.

Dass für den Bau von Mitsotakis’ neuer kretischer Autobahn zwei Milliarden Euro reichen sollen, hält nicht nur der Ortsvorsteher Brontakis für einen schlechten Witz. Allein der für eine sechsspurige Asphaltstrasse notwendige »Landraub«, wie der Athener Geographieprofessor Costis Hadjimichalis solche Unternehmen nennt, werde dem Staat »kaum zu schätzende, nicht eingeplante Kosten in unbekannter Millionenhöhe« verursachen. Mit Schmerzen erinnern sich die Griechen an die Olympischen Spiele, für die ursprünglich ein Budget von 4,5 Milliarden Euro vorgesehen war und die am Ende für mehr als den doppelten Preis, elf Milliarden, erkauft werden mussten. Andreas Papadakis, der für den Bau des olympischen Dorfes zuständige Architekt, hatte dem Autor dieses Artikels bereits 2003 die »ungeheuren Profitgier und Korruption« beschrieben, die den Griechen ihr »olympisches Feuer« rasch erstickten.

Wer am Ende an den Kassenhäuschen der neuen, selbstverständlich kostenpflichtigen Autobahnen sitzen wird, steht schon fest: Es werden keine Beschäftigten des Staates sein, sondern, nach französischem Vorbild, unterbezahlte Lohnempfänger privater Betreiber, denen Mitsotakis das Geschäft gegen eine bisher nicht in konkreten Zahlen ausgedrückte Pacht überlassen will.