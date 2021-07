Tödlicher Fabrikbrand

Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Bei einem Großbrand in einer Fabrik in Bangladesch sind nach Behördenangaben mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Bislang seien 52 Leichen geborgen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das bereits am Donnerstag ausgebrochene Feuer in der nahe Dhaka gelegenen Industriestadt Rupganj wütete derweil weiter. Das Feuer in der Fabrik des Unternehmens Hashem Foods für Getränke und Lebensmittel war nach Angaben der Feuerwehr ausgebrochen, weil in dem sechsstöckigen Gebäude leicht entflammbare Chemikalien und Plastik gelagert worden seien. (AFP/jW)