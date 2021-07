Nigerianische Überraschung

Las Vegas. Die Basketballnationalmannschaft der USA ist völlig überraschend mit einer Niederlage in die Olympiavorbereitung gestartet und hat mit den Stars um Kevin Durant gegen Deutschlands Gruppengegner Nigeria 87:90 verloren. Seit Profis 1992 in der Auswahl spielen, war dies nach Angaben von US-Medien erst die dritte Niederlage in einem Testspiel für die US-Amerikaner – bei 54 Siegen. Die beiden vergangenen Duelle mit Nigeria hatten die USA mit zusammen 125 Punkten Vorsprung gewonnen. Am Sonnabend (Ortszeit) in Las Vegas verlor nun das Team aus NBA-Stars verdient gegen eine nigerianische Auswahl, in der zwar auch fünf Profis aus der besten Basketballiga der Welt spielten, aber bei weitem namen- und erfolglosere als die All-Star-Truppe um Durant, Damian Lillard oder Bradley Beal. (dpa/jW)