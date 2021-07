Ave Di María

Thiago Ribeiro/imago images/NurPhoto Vor dem Spiel sagte Lionel Messi zu seinem Freund Ángel Di María: »Heute bekommst du deine Revanche!«

»Es ist der Moment, das Ding zu drehen«, hatte Lionel Messi vor dem Auftakt der 47. ­Copa América kundgetan. Fünf Copas hatte er bereits gekickt, dreimal im Finale gestanden – aber kein einziges gewonnen. Sonntag morgen fand nun das Endspiel zwischen Gastgeber Brasilien und Argentinien im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro statt. Der Superklassiker der Superklassiker weltweit. In der Nacht vor dem Spiel fiel der Conmebol – dem südamerikanischen Fußballverband – plötzlich ein, im Finale des Turniers, das bis dahin ausnahmslos ohne Publikum ausgetragen worden war, auf beiden Seiten jeweils 2.200 Zuschauer zuzulassen. Der argentinische Fußballverband AFA verschenkte seine Karten an Argentinier mit Wohnsitz in Brasilien, was zu tumultartigen Zuständen im argentinischen Konsulat von Rio de Janeiro führte. Es reisten dann auch noch Busse und Wohnmobile mit Argentiniern aus dem ganzen Land an.

Brasilien war bereits zum sechsten Mal Gastgeber der Copa. Fünfmal hatte es dabei gewonnen. Im Ligasystem zweimal vor Paraguay und Uruguay, beim letzten Mal vor zwei Jahren und zum ersten Mal in einem Finale gegen Peru. Es war das dritte Mal (nach 2004 und 2007), dass sich Brasilien und Argentinien in einem Copa-América-Finale gegenüberstanden. In der ­gesamten Länderspielbilanz wies Brasilien vor dem Spiel einen Sieg mehr auf, in der Bilanz offizieller Spiele Argentinien einen mehr, und in der Bilanz der Copa América dominierte Argentinien klar mit fünf Siegen mehr. ­Brasilien hatte in den letzten 80 Länderspielen gegen Gegner aus Lateinamerika nicht mehr verloren, Argentinien kein Spiel mehr nach dem verschaukelten Copa-Halbfinale gegen Brasilien 2019.

Vor dem Spiel sagte Lionel Messi zu seinem Freund Ángel Di María: »Heute bekommst du deine Revanche!« Und dessen Ehefrau Jorgelina Cardoso meinte: »Vielleicht machst du ein Tor wie gegen Nigeria!« Im ­Viertelfinale der Brasilien-WM 2014 verletzte sich der bis dahin beste Spieler des Turniers gegen Belgien (Muskelfaserriss). Di María hatte gerade beinahe im Alleingang Real Madrid zum Champions-League-Erfolg verholfen, doch ein Eilfax seines Arbeitgebers verbot ihm, das WM-Finale gegen Deutschland zu spielen. Für Argentinien der Genickstoß und für »Fideo« (Nudel), wie ihn seine Freunde nennen, der Bruch mit den Königlichen aus Madrid, die konnten ihn mal.

Als Weltmeister Deutschland den Vize Argentinien nach der WM zum ersten Freundschaftsspiel nach Düsseldorf einlud (ohne Messi), ­brillierte Di María beim 4:2-Erfolg Argentiniens, der eher nach einem 7:1 ausschaute und den Niedergang des deutschen Fußballs einläutete. Bei den Copa-Finals 2015 und 2016 wurde er jeweils verletzt ausgewechselt.

Aber beim Olympia-Finale 2008 in Beijing gegen Nigeria vor knapp 90.000 Zuschauern im Nationalstadion war er dabei. 58. Minute, ­Riquelme auf Messi, Messi auf Di María, und der schießt das schönste Tor, das ich in meinem Leben je gesehen habe: Außenristpikelupfer vom Sechzehner. Ich baute gerade mein Haus, hatte eine abenteuerliche Antenne zusammengefrickelt, um einen paraguayischen Kanal anzuzapfen und mit einem wurstkleinen Schwarzweißfernseher zu schauen. So geht Fußball!

Jetzt hat Fideo es wieder gemacht. Sensationeller Diagonalpass von Ro­drigo de Paul von hinter der Mittellinie, Di María nimmt die Kugel mit einem Hackentrick an, narrt so Brasiliens Schwachstelle Renan Lodi (Atlé­tico Madrid) und locht mit einem extraordinären Heber gegen Ederson (Manchester City) ein.

Nach all den rechten Staatsstreichen kehrt allmählich Normalität in den Cono Sur ein. Bolsonaro ist mit diesem Triumph der tanzenden Gauchos jedenfalls weg vom Fenster. Lehnen Sie sich bitte nicht zurück. Vamos Argentina! Ganó Nomadensportstudio! Ganó junge Welt!