Nachschlag: Tiefe Abgründe

Nacho Doce/Reuters Die USA maßen sich an, weltweit bestimmen zu können, was Meinungsfreiheit ist (Protest in Barcelona, 24.2.2020)

Am Sonntag stand auf der US-Webseite Consortium News (CN) eine Stellungnahme. Demnach habe es Beschwerden gegeben über ihre »obsessive« Berichterstattung zum Fall des Wikileaks-Gründers Julian Assange. Dabei braucht man nur die jüngste Ausgabe des Videoblogs »CN Live« sehen, um zu erkennen, dass diese gar nicht »besessen« genug sein kann. Denn was da alles enthüllt und diskutiert wird, gibt einen tiefen Einblick in die Abgründe der Politik Washingtons. Zur Erinnerung: Das FBI hatte die isländische Regierung hintergangen, um Assange mit Hilfe eines Kriminellen in eine Falle zu locken. Als das nicht klappte, wurde eine Falschaussage des FBI-Informanten benutzt, um den Auslieferungsantrag an Großbritannien zu begründen. Jetzt geben die USA trügerische Versprechungen ab, um ihn dennoch durchzusetzen. Der frühere isländische Innenminister Ögmundur Jónasson sagt in dem Video: »Es ist nicht Assange, der unter Anklage steht. Wir alle stehen unter Anklage, wenn wir nicht für ihn aufstehen.« (jt)