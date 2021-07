Lieber zu den Besten

Berlin. In einem Rundumschlag hat die frühere Trainerin Gertrud Schäfer den aktuellen Zustand der deutschen Leichtathletik heftig kritisiert und dabei vor allem die Ausfälle vieler Topathleten vor Olympia beklagt. Die Technik von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hält Schäfer nicht für optimal, die Zentralisierung im Verband für völlig falsch. »Ich würde die Athleten zu den besten Trainern schicken; das müssen keine Bundestrainer sein. Das sind nämlich nicht immer gleichzeitig die besten Trainer, so die 76jährige in einem Sport- 1-Gespräch am Montag. Schäfer hatte u. a. die Siebenkämpferin Sabine Braun zu WM-Gold, EM-Titeln und Olympia-Bronze geführt. (dpa/jW)