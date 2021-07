Körbe in Tokio

Split. Die deutschen Basketballer haben sich erstmals seit 13 Jahren wieder für Olympia qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gewann am Sonntag in Split das Finale des Qualifikationsturniers gegen Brasilien mit 75:64 (36:34) und sicherte sich damit das Ticket für Tokio. Bester deutscher Werfer gegen starke Südamerikaner war NBA-Profi Moritz Wagner mit 28 Punkten. Zuletzt war die Auswahl des Deutschen Basketballbundes 2008 in Peking mit Superstar Dirk Nowitzki bei den Olympischen Spielen dabei. (dpa/jW)