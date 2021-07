Schöner als Jesus

imago images/Buzzi Zum Abendessen gibt’s gebratene Schwalbe: Verrenkungskünstler Ciro Immobile ist in Topform

Dienstag, 21 Uhr, Italien–Spanien

Zum dritten Mal darf ich meine literarischen Ergüsse zur italienischen Nationalmannschaft herausposaunen. Die Trompeten von Jericho verstummen voller Ehrfurcht. Das sind mehr Texte über die italienische Nationalelf, als ich Besuche in deren tollem Land vorzuweisen habe. Wobei der eine nur für knappe 24 Stunden war und die Erinnerung an den anderen nach dem Genuss von unzähligen Büchsen Peroni unter einem leichten Schleier verborgen liegt. War schließlich die Abiturfahrt. Die Besuche an der Fontana di Trevi und im Petersdom waren eher »bei lebendigem Leibe ausnüchtern«.

Aber was will man machen, wenn es als ambitionierte Lehrkraft gilt, ein schlagkräftiges Programm für Spät­pubertierende auf die Beine zu stellen? Sie zehn Tage in der Toskana langweilen? Oder einen Museumsmarathon in Venedig veranstalten, immer in Gefahr durch den nächsten Touri-Nepp? Wir waren also in Rom, der ewigen Stadt, wussten nicht zu schätzen, was wir vorgesetzt bekamen. Wir kauften auf der spanischen Treppe eiskaltes Dosenbier bei fliegenden Händlern, die tempomäßig Lorenzo Insigne Konkurrenz machen könnten, sobald ein Carabinieri auftauchte, und die ebenfalls Laserpointer im Angebot hatten. So einen erwarb ein Mitschüler, den wir an dieser Stelle Marcus nennen wollen. Mit seiner neuesten Errungenschaft illuminierte Marcus diverse spätrömische Bauwerke, ehe das kleine Häufchen Elektroschrott in die Tasche des freundlich aber bestimmten Geschichtslehrers wanderte. Hätte er die fünf Euro mal in das Happy-Hour-Angebot unserer Bungalowanlage investiert – das wären immerhin drei Büchsen Bier gewesen. Ein kleiner Rausch.

So, wie ihn die Italiener gerade erleben. Die Mannschaft von Roberto Mancini begeistert. Ihre ­Tore heilen die größten körperlichen Gebrechen, wie Aufnahmen des Ex­dortmunders Ciro Immobile belegen. Eine ähnliche Erfolgs­story gab es zuletzt bei Jesus Christus. Und gerade dem gebeutelten Immobile, der häufig hält, was sein Name (italisch für »unbeweglich«) verspricht, dürfte es doppelt guttun. ­Wahrscheinlich wurde er von seinen Teamkollegen sogar zum gemeinsamen Abendessen eingeladen – das war in Dortmund nicht der Fall. Bei Immobile kommt mir spontan Filippo Inzaghi in den Sinn. Dieser Wunderknabe prägte den Satz »Zum Laufen sind andere da«. Beliebt wie Blasen an den Füßen, in der Büromikrowelle erwärmter Fisch und Harzer Käse schluffte der Mittelstürmer durch eine jahrzehntelange Karriere. Mit einer ähnlichen Arbeitseinstellung ­wären Leute anderswo achtkantig gefeuert worden – Inzaghi brachte es auf 57 Länderspiele. 57 ist auch das geschätzte Alter von Giorgio Chiellini, der die italienische Hintermannschaft besser zu einer Einheit verklebt als Storck-Riesen sämtliche Backenzähne.

Und nu, Italien. Quo vadis? Oder wie man im Ruhrgebiet sagt »Wo ­gehse?«. Während die armen Belgier auf dem Weg nach Hause Wolfgang Petrys »­Bronze, Silber und Gold, hab ich nie gewollt« singen, stürmen die Azzurri Richtung Titel. Nun stellt sich Spanien der wilden Truppe in den Weg, mit 120 Minuten gegen die Schweiz in den Knochen. Alle Wege führen bekanntlich nach Rom. Der der italienischen Mannschaft wohl auch. Nach zwei Intermezzi in ­Wembley namens Halbfinale und Finale. Um dann mit dem Henri-Delaunay-Pokal im Schlepptau mit einer leckeren Büchse Peroni auf den Erfolg anzu­stoßen. So wie ich damals in Rom, obwohl ich noch gar nichts gewonnen hatte.

Maurice Lötzsch

Italien – Spanien 3:0

*

Die Furia Roja, die spanische Nationalmannschaft, ist weiterhin auf ihrer Mission durch Europa: Fußball spielen, mit Betonung der künstlerischen Facetten des Sports, ästhetisch, intellektuell ambitioniert, als Team schöpferisch-innovativ. Ambition macht das Leben indes nicht unbedingt leichter. Die knappen spanischen Siege gegen Kroatien und die passable, letztlich jedoch gewohnt dröge aufspielende Schweizer Elf bewiesen es.

Unter den letzten vier sind die Rollen klar verteilt: Zum einen die mitleiderheischenden Emo-Dänen, die qua Herzkollaps ihres besten Spielers und der nun gefundenen Underdog­rolle Everybody’s Darling sind. Eine Art Hollywoodmärchen. Zweitens die englische Mannschaft, die sich bislang als Ausbund fußballerischer Zweck­rationalität präsentiert. Langweiliger und reaktiver geht es nicht. Verabscheuungswürdige Utilitaristen! Das englische 4:0 im Viertelfinale gegen die ­Ukraine wurde in einem Fußballwebforum mit dem treffenden Satz kommentiert: »Den Toren würde ein Spiel guttun.«

Schließlich, und damit sind wir beim nächsten Projekt der Furia Roja: Italien. Nach den bisherigen Spielen Top­favorit des Turniers. Mit all den klischeehaften Vorstellungen, die es seit Jahrzehnten zu Recht über italienischen Fußball gibt, schien diese Squadra Azzurra brechen zu wollen. Ihre Vorrunde war angriffslustig-offensiv, im Falle einer Führung rührte man keinen Beton an, von allzu typischen italienischen Mätzchen keine Spur. Allerdings war man hier nie in ernsthafter Bedrängnis. Das änderte sich gegen Österreich im Achtelfinale. Ab Minute 60 wurde lamentiert und der Schiedsrichter bespielt. Beim ebenso engen Viertelfinalsieg gegen Belgien war dann das alte Italien zurück: Das Motiv des sterbenden Schwans feierte fröhliche Urständ, die Kunst, die Uhr runterlaufen zu lassen, erfuhr Innovationsschübe. Wie etwa Gianluigi Donnarumma jeden Abstoß unsanktioniert um gefühlte 30 Sekunden hinauszögern konnte, weil er es irgendwie hinbekam, dabei niemals unbeteiligt zu wirken, ging in Richtung große Kunst. In Sachen habitueller, gestischer und mimischer Perfomanz hob dies den State of the Art in Sachen Zeitspiel auf eine neue Ebene, damit korrespondierend: Giorgio Chiellinis freundlich-gewinnendes Lachen, wenn er gerade mal wieder einen Gegenspieler wüst umgesäbelt hatte. Würde Adorno noch leben und sich für Fußball interessieren, wäre ihm neben der frappierenden fußballerischen Zweckrationalität der Engländer womöglich auch das beinahe Gangsterhafte der italienischen Spielweise aufgefallen.

Heute also streiten sich in Wembley das Ideal des schönen Fußballs und die Fratze des Bösen der sterbenden Schwäne und Zeitspieler. Bei derart hochgejazzter, ideologisch aufgeladener Konfrontation gewinnt normalerweise das Böse, aber da die Selbstbezeichnung »Furia Roja« an beliebte historische Guerillabewegungen erinnert, hoffe ich auf ein Bekennerschreiben, das am Abend um kurz vor 23 Uhr ausgewählten Redaktionen zugehen wird: »Wir haben heute mit zermürbendem Passspiel und exorbitant ausufernden Kombinationen die Gangster unter den Zeitspieler eliminiert. Für den schönen Fußball! Gegen manipulative Grimassen! Furia Roja.«

Marek Lantz

Italien – Spanien 6:7 (n. E.)