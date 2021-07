Einstieg in Ausstieg

Timothy Hearsum/Design Pics/imago images Sieht aus wie eine Art Plantage: Massenhafte Aufzucht von Kälbern in »individuellen Boxen«

Die Vorwürfe sind gravierend: Rechtliche Bestimmungen für neue Massentierhaltungsanlagen hätten sich hierzulande bisweilen wider den Umweltschutz entwickelt. Seit drei Legislaturperioden sei das so. Mehr noch. Investoren der Fleischwirtschaft nutzen danach laschere Umweltnormen für die Planung weiterer großer Anlagen zur Haltung von »Nutztieren«. Das geht aus einer vom Berliner Rechtsanwalt Ulrich Werner verfassten Kurzstudie im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor, die am vergangenen Freitag vorgestellt wurde. Die Forderung der DUH ist klar – ein bundesweites Moratorium gegen neue Tierplätze in der Massentierhaltung, bis die angekündigten Tierwohl- und Klimaschutzregeln durch den Gesetzgeber verabschiedet wurden.

Ein Beispiel: In Sachsen-Anhalt sind Tierställe geplant für bis zu 460.000 Hähnchen und 34.000 Schweine, teilte die DUH am Freitag in einer Stellungnahme mit. »Je umfangreicher die Massentierhaltung«, heißt es weiter, »desto mehr schadet sie sowohl Tieren als auch Umwelt, Klima und Gesundheit«. Nitrat in den Gewässern durch Gülle, Regenwaldzerstörung für Sojafuttermittel, klima- und gesundheitsschädliche Ammoniakemissionen – das seien nur einige der Probleme, die ein Ausbau der Tierfabriken mit sich bringen würde.

Alternativ können durch eine Obergrenze bei Tierbeständen pro Betrieb derlei Belastungen und Risiken deutlich gemindert werden, so die Studie. Nur: Der Trend geht in die entgegengesetzte Richtung: Immer größere Ställe für »Nutztiere« mit immer höherer Kapazität. »Es findet eine Umschichtung statt, rasant sogar«, sagte Reinhild Benning, DUH-Agrarexpertin, am Montag im jW-Gespräch. Die Folge: Täglich geben in Deutschland im statistischen Durchschnitt beinahe zwei Betriebe mit Schweinen und acht Milchbauernhöfe auf, überwiegend treffe es kleinere Unternehmen, so Benning. Das heißt, Lebensmittel werden in immer weniger Betrieben mit immer mehr Tieren ausschließlich industriell produziert. Und lockere Genehmigungsbedingungen für »Megaställe, in denen billiger erzeugt wird als auf Bauernhöfen, tragen zusätzlich dazu bei, dass die Erzeugerpreise bei Milch und Fleisch niedrig bleiben«. Kurzum, ein Moratorium gegen solche Megaställe bremse das Sterben von Höfen, betonte Benning.

Ferner kritisierte Studienautor Werner eine »einseitige Förderung der Massentierhaltung« durch den Staat. »Umweltnormen wurden teilweise massiv aufgeweicht und sind teils nicht mit EU-Umweltrecht vereinbar«, wird er in der DUH-Pressemitteilung zitiert. Genehmigungsbehörden brauchen endlich EU-rechtskonforme, tier- und klimagerechtere Entscheidungsgrundlagen, forderte der Anwalt. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) von Julia Klöckner (CDU) widerspricht am Montag auf jW-Anfrage. Von einer »›massiven Aufweichung‹ des Umweltrechts« könne nicht die Rede, gleichfalls habe der Bundesgesetzgeber nicht die Errichtung von Tierhaltungsanlagen erleichtert. Unterstützung erhält die DUH hingegen von Kirstin Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion: »Regelungs­lücken zur Umsetzung des Staatsziels Tierschutz müssen dringend geschlossen werden«, sagte sie gleichentags gegenüber jW. Mit der Studie werde der Finger in die offene Wunde gelegt. Ein Moratorium indes reiche nicht. »Anstatt den Status quo einzufrieren«, so Tackmann, »muss der tierschutzkonforme Umbau der Nutztierhaltung endlich umgesetzt werden«.

Unabhängig von Nuancen in der Debatte sei der Ausstieg aus der Massentierhaltung breiter gesellschaftlicher Konsens, sagte DUH-Agrarexperin Benning. »Deshalb müssen zunächst Genehmigungen für neue Tierfabriken ausgesetzt werden, jetzt!«