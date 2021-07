Explosion in Chemiefabrik

Soe Zeya Tun/REUTERS

In Thailand ist es in der Nacht zu Montag in einer Chemiefabrik zu einer Explosion gekommen. Rund 60 Menschen seien verletzt worden, darunter etwa ein Dutzend Feuerwehrleute, berichtete die Zeitung Bangkok Post am Montag. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten ums Leben gekommen. Die Fabrik in Samut Prakan am Stadtrand von Bangkok stellte Plastikschaum her. Die Produktionsstätte explodierte aus noch ungeklärter Ursache. Anschließend brach ein Großbrand aus, den die Feuerwehr erst am frühen Morgen weitgehend unter Kontrolle bringen konnte. (dpa/jW)