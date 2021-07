Löfven erneut als Premier Schwedens vorgeschlagen

Stockholm. Der zurückgetretene schwedische Regierungschef Stefan Löfven erhält die Chance zur Rückkehr ins Amt. Eine Woche nach seinem Rücktritt und nach mehrtägigen ­Sondierungen über eine neue Regierungsgrundlage schlug Parlamentspräsident Andreas Norlén den Sozialdemokraten am Montag für das Amt des Ministerpräsidenten vor. Am Mittwoch soll darüber im Parlament abgestimmt werden. Schafft es Löfven dort, dass keine Mehrheit gegen ihn votiert, kann seine neue Regierung bereits am Freitag ihre Arbeit aufnehmen. (dpa/jW)