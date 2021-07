Bangladesch: Lohnarbeit trotz Lockdown

Mahmud Hossain Opu/AP/dpa Zehntausende Menschen haben große Städte vor Beginn des Lockdown verlassen (Munshiganj, 30.6.2021)

Dhaka. In Bangladesch hat aufgrund stark steigender Zahlen an Infektionen mit dem Coronavirus ein landesweiter Lockdown begonnen. Am Donnerstag kontrollierten sowohl Polizei als auch Militär die Einhaltung von Einschränkungen. So dürfen die Einwohner des Landes ihre Häuser vorerst eine Woche lang nur aus guten Gründen, etwa zum Einkaufen von Lebensmitteln oder Medikamenten, verlassen. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, dürfen auch Beerdigungen besucht werden. Vor Beginn des Lockdowns haben zehntausende Menschen die Hauptstadt und andere große Städte verlassen und sind in Dörfer in ländlichen Regionen geflüchtet. Gleichzeitig sind Fabriken von den Einschränkungen ausgenommen und weiterhin in Betrieb, wenn durch die Eigentümer Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen getroffen werden, sagte der Vorsitzende der Vereinigung von Textilproduzenten und Exporteure in Bangladesch. Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Produzent von Kleidung. (dpa/jW)