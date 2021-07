OECD: Einigung bei globaler Mindeststeuer

AP Photo/Francois Mori Laut OECD haben sich 130 Staaten auf globale Mindeststeuern geeinigt (Paris, 7.6.2017)

Paris. Bei den internationalen Verhandlungen um eine weltweite Mindeststeuer hat es offenbar eine Einigung gegeben. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag mitteilte, hätten sich 130 Staaten auf einen Steuersatz von mindestens 15 Prozent verständigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz beurteilte die Vereinbarung bei einem Besuch in Washington als einen Fortschritt bei der internationalen Besteuerung von Unternehmen. Die an der Übereinkunft beteiligten Staaten repräsentierten über 90 Prozent des Weltsozialprodukts, so der Minister. Anfang Juni hatten sich die G7-Finanzminister schon auf eine Steuer, die besonders auf digitale Konzerngiganten wie Google und Facebook abzielt, verständigt. (AFP/dpa/jW)