An der senkrechten Wand

Michael Bunel/Le Pictorium/imago images Ein Parcours der Probleme: Die Kletterwand

Der professionelle Klettersport steht erstmals bei Olympia auf dem Programm. Im Aomi-Urban-Sports-Park nahe Tokio treten ab Anfang August 20 Männer und 20 Frauen aus insgesamt 19 Staaten gegeneinander an. Gemessen wird sich in einer Art Dreikampf. Der Wettbewerb führt die Einzeldisziplinen Bouldern, Speed- und Leadklettern zusammen. Nach einer Qualifikationsrunde bestreiten jeweils die besten sechs Männer und Frauen eine Finalrunde.

Bouldern ist bodennahes Klettern in Absprunghöhe. Die Athleten absolvieren an einer senkrechten oder auch stark überhängenden Wand eine Art Parcours – die sogenannten Boulderprobleme. Die Griffe und Tritte sind bisweilen wenige Millimeter klein oder auch rund und flach, so dass ein sicheres Halten schier unmöglich ist. Der Sport erfordert höchste Körperspannung, Koordination, Balance, Gleichgewicht und Kraft. Bouldern hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Der Freizeitsport ist beliebt, weil er ohne Vorkenntnisse, kaum Ausrüstung und ohne Kletterpartner stattfindet.

In der Disziplin Speedklettern messen sich jeweils zwei Sportler im direkten Vergleich. Sie sprinten eine 15 Meter hohe und mit fünf Grad leicht überhängende Kletterwand empor. Wo sich Ungeübte eine halbe Stunde abmühen würden, brauchen Spitzensportlerinnen knapp zehn Sekunden. Beim sogenannten Vertikalsprint kommt es auf Schnelligkeit, Kraft sowie Greif- und Trittpräzision an; meist entscheiden Zehntelsekunden über den Sieg.

Das eigentliche Sportklettern – auch Schwierigkeitsklettern genannt – findet beim Lead statt. Vom Boden aus und gesichert mit einem Seil müssen die Athleten eine 20 Meter hohe Kletterroute unter Beachtung eines Zeitlimits bezwingen. Verglichen wird meist die Maximalhöhe, denn nur die Besten bewältigen die gesamte Route: Zu kraftraubend ist die Kletterei an der vielfach bis zu 30 Grad überhängenden Wand.

Die Qualifikationswettkämpfe für die olympische Premiere waren kompliziert. Strenge Quotenregelungen nach Geschlecht, Nation und Kontinent sollten offenbar vermeiden, dass Sportler aus wenigen Ländern – zum Beispiel Japan, USA oder ­Frankreich – den Wettkampf dominieren. Für das Team aus Deutschland treten Jan Hojer (zweifacher Europameister im Bouldern) und Alexander Megos (Vizeweltmeister im Leadklettern) an, Frauen qualifizierten sich nicht.

Bei den Männern rechnet sich ­Jakob Schubert aus Österreich Chancen auf eine Medaille aus. Er ist dreimaliger Weltmeister und gewann 21 Weltcups. Zum Kreis der Favoriten gehören der dreifache Weltmeister Tomoa Narasaki aus Japan sowie Adam Ondra aus Tschechien. Er räumte in den vergangenen Jahren Dutzende Titel in verschiedenen Disziplinen ab. Mit vier gewonnenen Weltmeisterschaften, mehrfachen Zweit- oder Drittplazierungen und insgesamt 14 Weltcupsiegen befindet sich der 28jährige auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Zu den Favoritinnen gehört Janja Garnbret aus Slowenien. Die 22jährige gewann bereits sechsmal eine Weltmeisterschaft und schaffte 2019 sogar das Triple in den Disziplinen Bouldern, Lead und jener Kombination, wie sie auch bei Olympia stattfinden wird. Akiyo Noguchi aus Japan würde mit einer Medaille ihre langjährige Sportkarriere krönen. Die 32jährige wurde zwar nie Weltmeisterin – viermal Zweite, dreimal Dritte –, konnte jedoch 21 Weltcupturniere gewinnen. Zum Verfolgerinnenkreis gehören Kyra Condie und Brooke Raboutou (beide USA) sowie Miho Nonaka (Japan). Die 24jährige Nonaka muss allerdings eine Knieverletzung auskurieren, die sie sich beim Boulder-Worldcup Ende Juni in Innsbruck zugezogen hat.