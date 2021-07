Am Ende frei

Andrea Font Feier der Desillusionierung: Joana Serrat

Es gibt so viel Musik. Und so viel schlechte. Warum darüber schreiben? Die Zeit ist knapp. Ja, und dann gibt es noch die Sorte Musik, über die zu schreiben man sich regelrecht zwingen muss, weil man sie dafür nämlich ausmachen muss. Das neue Album von Joana Serrat, »Hardcore From the Heart«, gehört unbedingt dazu.

Zum ersten Mal begegnete mir die 38jährige Katalanierin (aus Vic bei Barcelona) 2019 auf dem wunderbaren Static-Roots-Festival in Oberhausen. Ich erinnere mich, dass ich an jenem Samstag ein wenig betrübt war, denn am selben Abend spielten die Cowboy Junkies in Bochum, diese Pioniere des »Cool Country«. Joana Serrat war dann aber meine persönliche Festivalentdeckung, ihr Set eines meiner Konzerte des Jahres. Offene, leicht verhallte Gesangsstimme, herrlich melodiöse Songs, gleich zwei virtuos rockende Lead-Gitarristen und die Londoner Szenegröße Joe Harvey-Whyte als Gastmusiker an der Pedal-Steel-Gitarre als Sahnehäubchen auf dem kraftvollen, dabei schwebenden Sound. Wer bei dieser Beschreibung an die Cowboy Junkies denken muss, liegt so falsch nicht. Aber Serrat macht trotzdem ihr unverwechselbar eigenes Ding. »Cross The Verge« und »Dripping Springs« (weil im gleichnamigen Ort in Texas mit Israel Nash und seiner Truppe aufgenommen) hießen ihre damals aktuellen Alben, die in Oberhausen nach ihrem Auftritt gekauft wurden und bis heute zu Hause rauf und runter laufen.

»Cross The Verge« klingt nach Americana, »Dripping Springs« erinnert an Israel Nashs psychedelisch-sphärischen Countryrock. In diesem Psychedelic Rock war immer auch der Shoegaze-Sound der 90er à la Slow­dive angelegt, der wiederum auf Serrats neuem Album »Hardcore From The Heart« durchscheint: dieses Sich-Verlieren in Klangschichten der Musiker von damals, viel Zeit für Motive und Soli, die freilich wie beiläufig daherkamen, dazu verlegen auf die Schuhspitzen schauen und nicht frech geradeaus, die Stimme hinten im Mix, mit viel Hall.

Der Hall steht auch Joana Serrat ausgezeichnet, aber nach hinten gemischt wurde ihre Stimme nicht – dazu ist sie zu gut. Es ist eine sinnlich streichelnde Stimme, bei der man spürt, dass sie schneiden könnte, aber das will sie nicht: Leise, häufig gehaucht, hat sie mehr Kraft, ist sie dir näher. Majestätisch, hymnisch und unaufhaltsam rollt der sieben Minuten lange Opener »Easy« ans Ufer, der Text ein einziges Klagen: Warum komme ich nicht weiter (»Why do I get lost in the way?«), was hindert mich (»I’m done with all the blame«), ich habe es doch »leichter« verdient: »My soul deserves it easy.«

Diese Gegensätzlichkeit kennzeichnet das gesamte Album: Gerade die desillusioniertesten Textzeilen klingen im Vortrag am kraftvollsten: Nachgerade poppig im Geist der 80er in dem Stück »Pictures«: »Guilt is all I feel for hiding / Hiding me from myself.« Optimistisch zupackend in »Demons«: »Demons come at dark / To take me down / … / But I am no one to heal / I’m a shivered broken wheel.« Die Liebe sollte heilen – und konnte es nicht: »I wanted to believe that love could cure me.« Hier wie in den Balladen im Mittelteil des Albums schwelgen Musik und Texte in der Sehnsucht, in Technicolor und Cinemascope.

Zur Dialektik der Akzeptanz, der Feier der Desillusionierung passt, dass Serrat im Schlussong »Wild ­Beast« den Spieß umdreht: Hier lässt sie sich nicht länger einengen, die Worte »wild beast like me« dringen von der Wahrheit zur Freiheit vor und gelangen ans Meer: »And I’ll get to the sea / Where water runs free / Water runs free.« Das Stück ist akustisch gehalten, klingt pur, unverstellt. Der Ballast der Vergangenheit, verkörpert auch von den schwereren Sounds der anderen Stücke, scheint fort.

Man kann sich leicht verlieren in Serrats Welten, ihrer Stimme, der Musik. Und will sofort weiterhören.