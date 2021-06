Termin für Präsidentschaftswahl in Somalia gefunden

Feisal Omar/Reuters Somalias Ministerpräsident Mohammed Hussein Roble bei den Verhandlungen zu den anstehenden Wahlen (Mogadischu, 27.5.2021)

Mogadischu. In Somalia soll am 10. Oktober ein neuer Präsident gewählt werden. Somalias politische Führungsriege einigte sich nach monatelangen Spannungen wegen der verschobenen Wahl auf den Termin, wie das Büro des Regierungschefs Mohammed Hussein Roble am Dienstag auf Twitter mitteilte. Die Wahl zum Oberhaus soll demnach am 25. Juli und die zum Unterhaus zwischen dem 10. August und dem 10. September stattfinden.

Die Amtszeit von Präsident Mohammed Abdullahi Mohammed war im Februar abgelaufen. Wegen politischer Streitigkeiten wurden die fälligen Wahlen jedoch immer wieder verschoben, Mohammed verlängerte seine Amtszeit im April mit der Unterzeichnung eines Gesetzes um zwei Jahre. Dies löste eine Verfassungskrise aus. Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und Oppositionsanhängern nahm er die Amtszeitverlängerung wieder zurück. (AFP/jW)