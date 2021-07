Plötzlich verschwunden

Baku. Der dänische Verband hat die Darstellung der Europäischen Fußballunion (UEFA) im Streit um eine Regenbogenfahne beim EM-Viertelfinale gegen Tschechien in Baku zurückgewiesen. Vor dem Anpfiff des Spiels am Samstag waren Aufnahmen davon zu sehen, wie zwei Ordner heftig mit dänischen Fans diskutierten. Diese hatten eine kleine Regenbogenfahne mit ins Olympiastadion gebracht. Ein Ordner zerrte an der Fahne, diese war kurz darauf verschwunden. Anders als von der UEFA behauptet, sei der betroffene Fan nicht stark betrunken gewesen, twitterte Ronnie Hansen, kaufmännischer Leiter des dänischen Verbands, in der Nacht zu Sonntag. Man warte nun die Untersuchung des Vorfalls ab. (dpa/jW)