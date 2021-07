Systemimmanenz reicht nicht

imago/robertharding Die Großen fressen die Kleinen: Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge ist wichtig, muss aber konsequent erfolgen

Gegenstand des Buches der Autoren Rudolf Hickel, Johann-Günther König und Hermannus Pfeiffer sind sogenannte Mythen des gesellschaftlichen Alltags – ständig wiederkehrende, unwahre Behauptungen, die, so heißt es, eine ökonomische Praxis zum Schaden aller produzierten: »Schluss mit Mythen, wir haben Besseres verdient.« Das erinnert zwar ein bisschen an die Fabel von den Bremer Stadtmusikanten – »Besseres als den Tod finden wir überall« –, es wäre aber grob unfair, den drei Autoren (zwei von ihnen sind Bremer) nun zu unterstellen, sie wollten Mythen durch Märchen ersetzen. In 21 Kapiteln rechnen sie mit einschlägigen »Fake News« ab: bei den Themen Umwelt, Globalisierung, Freihandel, Schulden, Steuern, Finanzmärkte, Mindestlöhne, »schwarze Null« usw. Der Anspruch lautet »Aufklärungsarbeit« und »alternative Vorschläge«. Bedauerlicherweise wird das nur teilweise eingelöst; herausgekommen ist ein gut lesbares, aber in seinen mitunter unfertigen und nicht immer nachvollziehbaren Alternativen auch etwas verstörendes Buch.

Die Autoren wenden sich erkennbar an ein Publikum ohne Fachwissen über wirtschaftliche Zusammenhänge, was Anerkennung verdient. Sie bemühen sich um verständliche Erklärungen. Das gelingt ihnen nicht immer. Das Spektrum ihrer Alternativüberlegungen reicht von einleuchtend über schwer nachvollziehbar bis abstrus: »Ein naiver Marktdogmatismus herrscht seit dem Aufkommen des Neoliberalismus (…) in allen – selbst den rot-grünen – Bundesregierungen«, kritisieren sie etwa in ihrem Vorwort und merken nicht, dass der Einschub seinerseits hochgradig naiv ist.

Die Liste der diskutierten Mythen liest sich wie ein Querschnitt durch gängige Medienberichte: »Umweltpolitik vernichtet Arbeitsplätze«, »Freihandel nützt allen«, »Globalisierung produziert Reichtum«, »Arbeitslos? Selbst schuld!«, »Gewerkschaften sind überholt«, »Profite sichern Wohlstand für alle«, »Finanzmärkte retten den Kapitalismus« und weitere Weisheiten dieses Zuschnitts haben die Autoren unter die Lupe genommen. Sie erklären die Bedeutung, sie kritisieren – auch scharf – systemische Zusammenhänge. Aber mit ihren Alternativen bleiben sie im Detail in den Grenzen eines bestenfalls reformierten Kapitalismus stecken.

Der Mythos »Umweltpolitik vernichtet Arbeitsplätze« etwa ist einerseits ein gerne benutztes, verbales Totschlagargument gegen unerwünschte Umweltschutzinitiativen, andererseits ein erfolgreicher Spaltpilz, um Arbeiter und Angestellte gegen diese Initiativen aufzubringen. Die Entkräftung gelingt zwar schlüssig, die Alternativen kommen aber über Systemimmanenz nicht hinaus, wenn sie lediglich die »einzelwirtschaftliche Gewinnmaximierung« als »umweltblind« ablehnen, dann aber – neben Ge- und Verboten – nur einem Umbau mittels sozial-ökologischer Marktwirtschaft das Wort reden. Kleine sachliche Fehler wie ein angeblich bestehendes Verbot von carbonfaserverstärktem Kunststoff (gerade die Ökoindustrie würde sich schön bedanken!) oder unkritische Lobeshymnen etwa über die Wasserstoffstrategie machen die Argumentation nicht überzeugender.

Der Beitrag zum Mythos »Das Bruttoinlandsprodukt ist das Maß aller Dinge« zielt zwar zu Recht auf eine Kritik der Wachstumsideologie als Allheilmittel gegen alle ökonomischen Krisen und Verteilungskämpfe. Die im Prinzip richtige Argumentation beschädigt sich aber selbst, wenn sie einerseits mit der sozialen Kluft zwischen Arm und Reich daherkommt, andererseits aber nicht scharf zwischen »Bruttoinlandsprodukt« und »Bruttosozialprodukt« unterscheidet, was den Blick auf die Entwicklung der Erwerbs- und Vermögenseinkommen trüben kann.

Skurril wird es – drittes Beispiel – beim Kapitel über den Mythos »Die Niedrigzinspolitik dient der schleichenden Enteignung der kleinen Sparer«. Arbeiter und Angestellte, die ihre Not- und Rentenoptimierungsgroschen dahinschwinden sehen, dürften sich bedanken, wenn eingeräumt wird, die »realen Vermögensverluste für die von (…) Ersparnissen Abhängigen« schafften zwar »viele bittere Einzelschicksale«, um dann erklärt zu bekommen: »Aber die Ursachen liegen nicht in einer auf Enteignung zielenden Geldpolitik«, sie resultierten aus dem »profitwirtschaftlichen Kapitalismus mit vermachteten Finanzmärkten«, den die EZB ja nur zu »bändigen« versuche: »Da gibt es auch keine Sonderstellung für Sparerinnen und Sparer.« Du lebst in einem System namens Kapitalismus? Selber schuld: mitgefangen, mitgehangen!