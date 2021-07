Sekt oder Selters

Ein Namensstreit in Russland wird zum Problem für den französischen Champagnerhersteller Moët Hennessy. Dessen russische Niederlassung kündigte die Einstellung seiner Lieferungen wegen eines neuen russischen Gesetzes an, welches das Wort »Champagner« russischen Schaumweinen vorbehält, während sich die berühmten Tropfen aus dem französischen Landstrich Champagne schnöde »Sekt« nennen sollen. Die Aussetzung der Lieferungen sei eine »vorübergehende« Maßnahme, bis eine Lösung in dem Streit gefunden werden könne. Branchenkenner Wadim Drobis hob hervor, dass Moët Hennessy nur einen kleinen Anteil am russischen Champagnermarkt habe. »Wenn es keinen Moët gibt, wird es keinen Staatsstreich geben.« (AFP/jW)