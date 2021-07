Das sanfte Schaukeln großer Körper

imago/Christoph Worsch Elemente verschieben sich gegeneinander: Portico Quartet (Kulturarena, Jena, 19.7.2018)

Das Album »Terrain« des Portico Quartets beginnt schlicht und numerisch konsequent mit dem Titel »Terrain I«. Ein kurzes, immer wieder wiederholtes Pattern (dt.: musikalisches Muster) auf dem Hang, eine Art karibische Steel Drum. Die hypnotische Wirkung, die sich innerhalb weniger Sekunden entfaltet, erinnert an balinesische Gamelanmusik oder, mal wieder, den US-amerikanischen Minimalismus von Steve Reich. Eine Verbindung, die nicht weiter verwunderlich ist, da auch der US-Minimalismus wesentliche Ideen vom Gamelan bezog. Bei »Terrain I« gesellen sich zum Grundpattern nun nach und nach Saxophon, Keyboards und Streicher, die – und hier liegt der entscheidende Unterschied zum strengen Minimalismus – ihre eigenen Melodien über dem perkussiven Teppich improvisieren. Der Track schraubt sich über seine 20 Minuten langsam auf einen Höhepunkt zu. Die Spannung entsteht nicht, wie beispielsweise bei Reich, durch das Verhältnis verschiedener Patterns untereinander, sondern durch die »zusätzlichen« Instrumente, das langsam ekstatischer werdende Saxophon, das leicht bedrohliche Keyboard. Das Gamelan-Pattern des Anfangs rückt im Mix mit fortschreitender Zeit in den Hintergrund, ist weniger ein Rückgrat als ein Ausgangspunkt. Gen Ende erinnert es an die Instrumentaltracks von King Crimsons 1981er Album »Disciplin«, das anzuhören Freunden minimalistischer Popmusik eh dringend ans Herz gelegt sei.

Was »Terrain« von den bisherigen Veröffentlichungen des Portico Quartets unterscheidet, ist vor allem die Länge der Tracks. Endlich nehmen sie sich einmal Zeit – die anderen beiden Stücke des Albums, die »Terrain II« und »Terrain III« heißen, sind um die zehn Minuten lang. Duncan Bellamy, die eine Hälfte des Quartetts (die andere ist Jack Wyllie, hier waren sie numerisch weniger konsequent als bei der Trackbetitelung), vergleicht die Stücke nicht ganz zu Unrecht mit den Filmen des russischen Regisseurs Andrej Tarkowski mit ihren multiplen Handlungssträngen. Elemente verschieben sich gegeneinander, mal verstärken sie einander, mal widersprechen sie einander. Was sich wiederum in Wyllies Vorstellung einer Konversation wiederfindet: »Einer beginnt mit einer musikalischen Idee, der andere antwortet mit etwas anderem, worauf der erste wiederum antwortet. Bis sich das Stück fertig anfühlt.«

»Terrain II« beginnt mit einer kurzen, eher jazzigen Pianophrase, die analog zur Hangphrase des ersten Tracks als Beginn einer Unterhaltung fungiert, in die die anderen Instrumente nach und nach einsteigen. Hier ist die Konversation melancholischer und getragener und trotz der strukturellen Ähnlichkeit mit »Terrain I« eindeutig eher Jazz als Minimalismus. Aber Genregrenzen spielen hier eh nur zur Einordnung eine Rolle. »Terrain III« ist dann das lebhafteste Stück, getrieben vom immer manischer werdenden Schlagzeug. In diesem Stück bildet sich die Spannung zwischen Schlagzeug und dem vergleichsweise entspannten Saxophon, das sich erst zum Finale von dessen Energie anstecken lässt. Es klingt, als stünde man mitten in einem Sturm, der kleinere Gegenstände gegeneinander wirft, während er größere Körper eher in ein sanftes Schaukeln versetzt.

»Terrain« ist nicht die Speerspitze der Avantgarde, eher eine Einstiegsdroge für den härteren Stoff. Aber auch Einstiegsdrogen können Spaß machen. Für die Musik, auf die es sich bezieht, ist es nahezu unverschämt poppig, und die Prinzipien des Minimalismus befreit von formeller Strenge angewendet zu hören bereitet für den Augenblick durchaus Freude.