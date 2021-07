Maurizio Gambarini/ dpa Nach vielen Jahren der westlichen Besatzung ist der Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan nun beendet worden

Nach dem vollständigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan fordert Pro Asyl, auch die Ortskräfte unverzüglich in die BRD auszufliegen. Um welche Personen handelt es sich dabei?

Die Ortskräfte sind diejenigen, die für Militär, Ministerien, Entwicklungshilfeorganisationen, Stiftungen oder deren Subunternehmen arbeiten, zum Beispiel für Bundeswehr, Bundespolizei, Bundesnachrichtendienst, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dazu gehören Dolmetscher, Fahrer, Reinigungskräfte, Handwerker. Ende November 2020 waren es etwa 1.800 Menschen. Große Eile ist geboten, weil sie und ihre Familien mehr denn je im Visier der Taliban stehen, Verzögerungen können für sie den Tod bedeuten. Die Taliban werfen den Ortskräften die Arbeit »für den Feind aus dem Westen« vor und beschuldigen sie, westliche Ideen zu verbreiten. Die gesamte Familie ist in Lebensgefahr: Entführungen, gewaltsame Übergriffe – selbst auf Kinder – sowie Folter. Das haben ehemalige Ortskräfte schon früher berichtet.

Für diese Rettungsmaßnahme soll die Bundesregierung aus Ihrer Sicht keine bürokratisierten Antragsverfahren ansetzen, sondern direkt handeln. Wie müsste das ablaufen?

Nötig ist eine schnelle und unbürokratische Gruppenaufnahme. Die Ortskräfte und ihre Familien müssen umgehend in Sicherheit gebracht werden. Es ist mehr als irritierend, dass die Bundeswehr rund 22.000 Liter Bier, Wein und Sekt ausgeflogen hat, aber viele Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben, zurückließ. Die Idee, dass sie erst durch das gefährliche Land nach Kabul zu einem Kontaktbüro reisen und die Kosten selbst bezahlen sollen, ist fern der Realität. Auch auf lange Prüfverfahren muss verzichtet werden, die Bedrohung durch die Taliban ist erwiesen. Dennoch hatten die deutschen Behörden bis November 2020 fast 60 Prozent der Gefährdungsanzeigen, die die Betroffenen selbst stellen müssen, abgelehnt.

Zudem muss das Aufnahmeprogramm für sämtliche verwandte Personen, die mit den Ortskräften zusammenleben und gefährdet sind, gelten. Die Innenministerkonferenz hat zwar beschlossen, ehemalige afghanische Ortskräfte aus dem Polizeiprojekt genauso wie die der Bundeswehr zu behandeln und besonderen Schutz zu gewähren, auch volljährigen ledigen Kindern. Aber das reicht nicht. Auch andere Ortskräfte sind in Gefahr, zum Beispiel die von Subunternehmern.

Sie sorgen sich auch darum, dass der Familiennachzug zum Erliegen kommen könnte. Warum besteht diese Gefahr?

Die Botschaft in Kabul ist bereits seit Juni 2017 geschlossen. So müssen die Familienangehörigen von in Deutschland lebenden Flüchtlingen in die Vertretungen nach Indien oder Pakistan reisen, um Visa zu beantragen. Doch schon die Wartezeiten für eine erste Terminvergabe liegen in Neu-Delhi und Islamabad bei über einem Jahr. Und dann dauert es noch mal unendlich lange, bis ein Visum erteilt ist. Das Auswärtige Amt arbeitet, als gebe es weder Kriegssituation noch Pandemie in Afghanistan.

Pro Asyl fordert von den Bundesländern, einen eigenständigen Abschiebestopp für drei Monate zu erlassen, damit das Auswärtige Amt in dieser Zeit einen aktuellen Lagebericht erstellen kann. Rechnen Sie damit, dass dies umgesetzt wird?

Es ist erschütternd: Die Taliban sind auf dem Vormarsch, nirgends gibt es die angeblich sicheren Gebiete in Afghanistan, in die Bedrohte ausweichen könnten. Doch genau das wird behauptet, um in der Folge mit dieser schrägen Argumentation viele Asylanträge von Verfolgten abzulehnen. Während die westlichen Truppen evakuiert werden, starten die Abschiebeflieger. Dennoch ist bislang noch kein Bundesland aktiv geworden. Wir appellieren eindringlich und setzen dabei auf die Kraft der Argumente und auf die Gerichte. Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, sollten unbedingt Rechtsanwälte aufsuchen: Eine Reihe von Gerichten hat Abschiebungen bereits gestoppt.