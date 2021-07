Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Bei einem gewaltigen Erdrutsch in Japan sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Rund 20 weitere Personen wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde am Sonntag in der zentraljapanischen Region Shizuoka noch vermisst. Mindestens 19 andere Menschen konnten von den Bergungsteams gerettet werden. Die Schlammlawine war nach tagelangen Regenfällen am Sonnabend auf die Küstenstadt Atami niedergebrochen. Sie zerstörte rund 130 Häuser. Die Rettungskräfte suchten am Sonntag weiter nach Überlebenden (siehe Bild). (AFP/jW)