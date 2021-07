Die gute Seite

Der aus der Fernsehserie »Star Trek« (»Raumschiff Enterprise«) in der Rolle des Captain James T. Kirk bekannte Schauspieler William Shatner bekommt beim Fernsehsender RT America eine eigene Show. Es geht darin um den Weltraum. »I don’t understand« (Ich verstehe nicht) heißt die Sendung, die am 12. Juli startet. Der 90 Jahre alte Shatner wehrte sich auf Twitter gegen Vorwürfe, er legitimiere mit seiner Person den als russisches Propagandainstrument kritisierten Sender. »Wie kann ich ein Sprachrohr sein, wenn sie keinen Einfluss auf den Inhalt, die Gäste, das Drehen und den Schnitt haben?« hieß es in einem Tweet Shatners. Er forderte seine Kritiker auf, sich zu beruhigen. RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan feierte den Neuzugang: »Captain Kirk ist auf die Seite des Guten gewechselt.« (dpa/jW)