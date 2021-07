Was sich geändert hat

WDR Nacktsitzen, debattieren: Schwule Kommune lädt ein

Am Sonnabend jährt sich die Uraufführung des Klassikers »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt« des Filmemachers und Schwulenaktivisten Rosa von Praunheim zum 50. Mal. Seine Premiere feierte der Film auf der Berlinale 1971 im Rahmen der ersten Ausgabe des Internationalen Forums des jungen Films. Für das bieder-muffige heterosexuelle Milieu der damaligen Zeit stellte der Film eine in ihrem Ausmaß bis dahin unbekannt krasse gesellschaftspolitische Provokation dar. Praunheims Film war ein Fanal.

Emanzipative Lederkerle

Erzählt wird die Geschichte des jungen Daniel, der wie – noch heutzutage – viele schwule Männer in die Großstadt (nach Westberlin) flüchtet, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben. Dort lernt er den älteren Clemens kennen und geht mit ihm eine romantisierte Zweierbeziehung ein, die sich jedoch sehr bald als kitschige Parodie einer heterosexuellen Ehe entpuppt. Nach und nach setzt bei Daniel eine Selbstemanzipation ein. Zunehmend verliert er Selbstzweifel und Abscheu vor der eigenen Sexualität und sucht sein Glück in flüchtigen Sexkontakten in öffentlichen Parks und Toilettenanlagen. Er entwickelt sich zunehmend von einem Mauerblümchen zu einer aufgeklärten Persönlichkeit, die immer mehr Gefallen am emanzipativen Auftreten der schwulen Lederkerle, aber auch der Transvestiten findet, die nicht mehr bereit sind, sich dem staatlichen Verfolgungsfuror und dem heterosexuellen Moral- und Tugendterror zu unterwerfen.

Der Film hatte damals zur Folge, dass die ursprünglich verächtliche und diffamierende Bezeichnung homosexueller Männer als »schwul« von den Betroffenen gekapert und mit Stolz als Eigenbezeichnung verwandt wurde.

Praunheims Film spart dabei weder an einer ernsthaft vorgetragenen fundamentalen Kritik an der Gesellschaft noch an einer Kritik an den Schwulen selbst. Das sorgte damals bei einigen der Betroffenen nicht gerade für Wohlgefallen, fühlten sie sich doch bei ihrer fragwürdigen Überlebensstrategie durch gesellschaftliche Überanpassung ertappt. Schon mit den ersten Sätzen der Off-Stimme, die den ganzen Film begleitet, setzt die Fundamentalkritik am Bestehenden ein: »Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden«. Es war der renommierte Sexualwissenschaftler Martin Dannecker, der die teilweise ausgesprochen kitschig anmutenden Filmsequenzen mit knallharten politischen Positionen und einer mutigen Bestandsaufnahme der Verhältnisse kommentierte.

»Die Kritik ist in Teilen auch heute noch berechtigt. Die damalige Formierung der Schwulen war noch stark geprägt von der Erfahrung der Verfolgung im Nationalsozialismus und der Anwendung des Paragraphen 175 in verschärfter Form in der BRD. Diese Ausgrenzung und Verfolgung ­erzeugte bei vielen den Wunsch nach Anerkennung, auch um den Preis des Verschwindens der eigenen schwulen Existenz«, sagte Dannecker noch 2010 in einem jW-Interview, das Kirill Jermak anlässlich des damaligen Christopher Street Day mit ihm geführt hatte.

Tatsächlich sollte nicht vergessen werden, dass in der BRD erst am 11. Juni 1994 die ersatzlose Streichung des bis dahin gültigen Strafrechtsparagraphen 175 erfolgte, der Sexualität zwischen Männern unter Strafe stellte.

Versagen der Bewegung

Es ist sicherlich so, dass der Film auf junge Schwule heutzutage äußerst altbacken wirken mag. Aufgrund des seit Jahren zu beobachtenden tiefreaktionären gesellschaftspolitischen Rollbacks der noch immer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, in dem die bürgerliche Ehe, romantisierte Abhängigkeitsverhältnisse, Keuschheit und Moral wieder zu vermeintlich erstrebenswerten Tugenden und Garanten nahezu ewigen Glücks umgelogen werden, ist er jedoch alles andere als das.

Ja, fast wünschte man sich als schwuler Mann, dass Rosa von Praunheim und Martin Dannecker eine aktualisierte Neuauflage ihres Klassikers in Angriff nehmen würden und damit auch eine schonungslose Abrechnung mit den gesellschaftlichen Zuständen, dem Versagen der Schwulenbewegung und ihrer großen Schwester, der politischen Linken.

»Homosexuelle haben miteinander nichts gemeinsam als den starken Wunsch, mit einem Mann zu schlafen. Der immer stärker werdende Wunsch nach einem nackten männlichen Körper treibt sie aus ihren Familien heraus zu den Orten, wo sie Schwule treffen. In der Gemeinschaft der Schwulen können sie für kurze Zeit vergessen, dass sie Aussätzige und Verstoßene sind«, heißt es in dem Film. Daran hat sich trotz vieler juristischer Verbesserungen gesellschaftspolitisch bis heute kaum etwas geändert.