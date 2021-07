Haager Avantgarde

Der niederländische Komponist Louis Andriessen ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in einem Pflegeheim bei Amsterdam, teilte seine Frau am Donnerstag der Nachrichtenagentur ANP mit. Andriessen litt an der Alzheimer-Krankheit. Er galt als der bekannteste zeitgenössische Komponist des Landes und als der einflussreichste seiner Generation. Andriessen wurde als Mitbegründer der sogenannten Haager Schule gesehen, einer avantgardistische Strömung seit Mitte des 20. Jahrhunderts. (dpa/jW)